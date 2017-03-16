Это что-то неземное и удивительно вкусное - маринованный лимон
Маринованный лимон, приправленный рубленной зеленью и растительным маслом поистине превозносит до небес, от полноты вкусовых ощущений и аромата. Блюдо для настоящих гурманов. Сделайте свою кухню более изысканной, подарив себе настоящий праздник.
Ингредиенты:
лимон — 500 грамм;
соль — 130 грамм;
вода — 1 литр;
перец горшком — 5-6 штучек;
парика сухая — чайная ложка;
лавровый лист — 2-3 штуки;
розмарин можно сухой или веточку зеленого;
чеснок — 4 зубчика.
Приготовление:
1. Помыть лимоны, разрезать их маленьким кусочками произвольного размера.
2. Вскипятить воду с солью, перцем, лавровым листом.
3. В банки выложить порезанный лимон, розмарин и мелко рубленный чеснок. Залить подготовленным горячим маринадом.
4. Маринованный лимон готов через сутки.
У лимона получается кисловато нежный вкус с ароматом чеснока и легкой горечи. Подходит для приготовления майонеза, различных заправок, для салатов. Также сочетается с рыбой и мясом.Мария Зимина