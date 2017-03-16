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Это что-то неземное и удивительно вкусное - маринованный лимон

Это что-то неземное и удивительно вкусное - маринованный лимон
 

Маринованный лимон, приправленный рубленной зеленью и растительным маслом поистине превозносит до небес, от полноты вкусовых ощущений и аромата. Блюдо для настоящих гурманов. Сделайте свою кухню более изысканной, подарив себе настоящий праздник.

Ингредиенты:

лимон — 500 грамм;

соль — 130 грамм;

вода — 1 литр;

перец горшком — 5-6 штучек;

парика сухая — чайная ложка;

лавровый лист — 2-3 штуки;

розмарин можно сухой или веточку зеленого;

чеснок — 4 зубчика.

Приготовление:

1. Помыть лимоны, разрезать их маленьким кусочками произвольного размера.

2. Вскипятить воду с солью, перцем, лавровым листом.

3. В банки выложить порезанный лимон, розмарин и мелко рубленный чеснок. Залить подготовленным горячим маринадом.

4. Маринованный лимон готов через сутки.

У лимона получается кисловато нежный вкус с ароматом чеснока и легкой горечи. Подходит для приготовления майонеза, различных заправок, для салатов. Также сочетается с рыбой и мясом.

Мария Зимина
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