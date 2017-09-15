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Мясные шарики из говяжьего фарша под сливочным соусом

Мясные шарики из говяжьего фарша под сливочным соусом. 13837.jpeg
 

Сочные вкусненькие шарики, приготовленные из мясного фарша под соусом, помогут вам приготовить замечательный обед для всей семьи. Такое блюдо отлично гармонирует с различными гарнирами.

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 30 г

Хлебные крошки — 60 г

Яйцо — 2 шт.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Мускатный орех — по вкусу

Лимон (цедра) — 1 ч.л.

Бульон — 500 мл

Сливки жирные — 125 мл

Мука — 2 ст.л.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук. Обжарьте его, пока не станет мягкий и прозрачный. Оставьте до полного остывания.

2. Добавьте в фарш лук, яйца, соль, перец, мускатный орех, цедру, хлебные крошки и масло. Хорошенько перемешайте.

3. Сформируйте небольшие шарики.

4. Разогрейте духовку до 200ᵒС. Выложите шарики на противень и отправьте в духовку на 15 минут.

5. Разогрейте сливки на водяной бане до горячего состояния. Смешайте горячие сливки и горячий бульон.

6. Аккуратно переложите мясные шарики в глубокий противень. Залейте смесью бульона и сливок. И отправьте в духовку ещё на 20 минут.

7. Достаньте шарики из духовки, слейте соус в отдельную ёмкость.

8. Растопите сливочное масло в сковороде, киньте туда 2 ст. л. муки, слегка поджарьте муку в течение одной минуты. Добавьте в сковороду сливочный соус и на медленном огне варите до загустения. 

9. Полейте шарики получившимся соусом.

Мария Зимина
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