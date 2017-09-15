Мясные шарики из говяжьего фарша под сливочным соусом

Сочные вкусненькие шарики, приготовленные из мясного фарша под соусом, помогут вам приготовить замечательный обед для всей семьи. Такое блюдо отлично гармонирует с различными гарнирами.

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 30 г

Хлебные крошки — 60 г

Яйцо — 2 шт.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Мускатный орех — по вкусу

Лимон (цедра) — 1 ч.л.

Бульон — 500 мл

Сливки жирные — 125 мл

Мука — 2 ст.л.

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук. Обжарьте его, пока не станет мягкий и прозрачный. Оставьте до полного остывания.

2. Добавьте в фарш лук, яйца, соль, перец, мускатный орех, цедру, хлебные крошки и масло. Хорошенько перемешайте.

3. Сформируйте небольшие шарики.

4. Разогрейте духовку до 200ᵒС. Выложите шарики на противень и отправьте в духовку на 15 минут.

5. Разогрейте сливки на водяной бане до горячего состояния. Смешайте горячие сливки и горячий бульон.

6. Аккуратно переложите мясные шарики в глубокий противень. Залейте смесью бульона и сливок. И отправьте в духовку ещё на 20 минут.

7. Достаньте шарики из духовки, слейте соус в отдельную ёмкость.

8. Растопите сливочное масло в сковороде, киньте туда 2 ст. л. муки, слегка поджарьте муку в течение одной минуты. Добавьте в сковороду сливочный соус и на медленном огне варите до загустения.

9. Полейте шарики получившимся соусом.

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Мария Зимина