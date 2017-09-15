Мясные шарики из говяжьего фарша под сливочным соусом
Сочные вкусненькие шарики, приготовленные из мясного фарша под соусом, помогут вам приготовить замечательный обед для всей семьи. Такое блюдо отлично гармонирует с различными гарнирами.
Ингредиенты:
Говяжий фарш — 1 кг
Лук репчатый — 1 шт.
Масло сливочное — 30 г
Хлебные крошки — 60 г
Яйцо — 2 шт.
Соль — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Мускатный орех — по вкусу
Лимон (цедра) — 1 ч.л.
Бульон — 500 мл
Сливки жирные — 125 мл
Мука — 2 ст.л.
Приготовление:
1. Мелко нарежьте лук. Обжарьте его, пока не станет мягкий и прозрачный. Оставьте до полного остывания.
2. Добавьте в фарш лук, яйца, соль, перец, мускатный орех, цедру, хлебные крошки и масло. Хорошенько перемешайте.
3. Сформируйте небольшие шарики.
4. Разогрейте духовку до 200ᵒС. Выложите шарики на противень и отправьте в духовку на 15 минут.
5. Разогрейте сливки на водяной бане до горячего состояния. Смешайте горячие сливки и горячий бульон.
6. Аккуратно переложите мясные шарики в глубокий противень. Залейте смесью бульона и сливок. И отправьте в духовку ещё на 20 минут.
7. Достаньте шарики из духовки, слейте соус в отдельную ёмкость.
8. Растопите сливочное масло в сковороде, киньте туда 2 ст. л. муки, слегка поджарьте муку в течение одной минуты. Добавьте в сковороду сливочный соус и на медленном огне варите до загустения.
9. Полейте шарики получившимся соусом.Мария Зимина