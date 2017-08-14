Жаркое из курицы в горшочке
Перед вами очень интересный, довольно доступный и несложный способ, как приготовить жаркое из курицы по-русски в горшочке.
Ингредиенты:
Курица весом примерно 1 кг,
400 г репчатого лука,
50 г изюма,
50 г ядер грецкого ореха,
50 г свежих грибов,
15 г сливочного масла,
свежая зелень,
соль,
молотый черный перец.
Для соуса:
25 г муки высшего сорта,
400 г сметаны,
25 г сливочного масла.
Приготовление:
Тушку промыть, обсушить, разрубить на 8 кусков, посолить, поперчить, обжарить до полуготовности. Лук нашинковать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Грибы нарезать соломкой и обжарить. Орехи обжарить, снять с них кожицу и измельчить. Изюм промыть и обсушить.
Приготовить сметанный соус: в сотейнике растопить и прогреть масло, всыпать просеянную муку и пассеровать, помешивая, до запаха "жареного ореха". Пассерованную муку постепенно, непрерывно помешивая, развести горячей сметаной.
Положить курицу в горшочки (по 2 куска на порцию), туда же изюм, грибы, лук и орехи. Все залить сметанным соусом. Поставить в духовку и тушить 20-25 минут при 180 градусах. При подаче посыпать рубленой зеленью.Мария Зимина