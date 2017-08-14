Жаркое из курицы в горшочке

Перед вами очень интересный, довольно доступный и несложный способ, как приготовить жаркое из курицы по-русски в горшочке.

Ингредиенты:

Курица весом примерно 1 кг,

400 г репчатого лука,

50 г изюма,

50 г ядер грецкого ореха,

50 г свежих грибов,

15 г сливочного масла,

свежая зелень,

соль,

молотый черный перец.

Для соуса:

25 г муки высшего сорта,

400 г сметаны,

25 г сливочного масла.

Приготовление:

Тушку промыть, обсушить, разрубить на 8 кусков, посолить, поперчить, обжарить до полуготовности. Лук нашинковать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Грибы нарезать соломкой и обжарить. Орехи обжарить, снять с них кожицу и измельчить. Изюм промыть и обсушить.

Приготовить сметанный соус: в сотейнике растопить и прогреть масло, всыпать просеянную муку и пассеровать, помешивая, до запаха "жареного ореха". Пассерованную муку постепенно, непрерывно помешивая, развести горячей сметаной.

Положить курицу в горшочки (по 2 куска на порцию), туда же изюм, грибы, лук и орехи. Все залить сметанным соусом. Поставить в духовку и тушить 20-25 минут при 180 градусах. При подаче посыпать рубленой зеленью.

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Мария Зимина