Лимонный торт с мандаринами

Вам обязательно понравится этот лимонный торт с мандаринами, состоящий из двух коржей, каждый из которых щедро смазан кремом

Ингредиенты:

Несоленое сливочное масло — 200 г

Сахар — 200 г

Яйца — 2 шт.

Лимон (цедра и сок) — 1 шт.

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Молоко — 100 мл

Начинка:

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар — 150 г

Лимон (цедра и сок) — 1 шт.

Сливочное масло — 20 г

Сливки для взбивания — 200 г

Консервированные мандарины — 1 банка

Приготовление:

1. Масло взбейте с сахаром. Вбейте яйца. Добавьте цедру и сок. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и ванилин и, чередуя с молоком, постепенно введите в основную массу.

2. Замесите тесто. Перелейте тесто в смазанную маслом круглую форму. Отправьте в духовку, разогретую до 175 °C на 20 минут.

3. Нагрейте яйца, сахар и цедру с лимоном. Снимите с огня и смешайте с маслом. Остудите. Добавьте сливки и взбейте до однородной массы.

4. Разрежьте испеченный корж на 2 части.

5. Между коржами и на верхний корж нанесите крем. Поверх крема выложите сегменты мандаринов. Дайте торту постоять и пропитаться в холоде.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина