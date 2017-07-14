Лимонный торт с мандаринами
Вам обязательно понравится этот лимонный торт с мандаринами, состоящий из двух коржей, каждый из которых щедро смазан кремом
Ингредиенты:
Несоленое сливочное масло — 200 г
Сахар — 200 г
Яйца — 2 шт.
Лимон (цедра и сок) — 1 шт.
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванилин — 1 ч. л.
Молоко — 100 мл
Начинка:
Яйца куриные — 3 шт.
Сахар — 150 г
Лимон (цедра и сок) — 1 шт.
Сливочное масло — 20 г
Сливки для взбивания — 200 г
Консервированные мандарины — 1 банка
Приготовление:
1. Масло взбейте с сахаром. Вбейте яйца. Добавьте цедру и сок. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и ванилин и, чередуя с молоком, постепенно введите в основную массу.
2. Замесите тесто. Перелейте тесто в смазанную маслом круглую форму. Отправьте в духовку, разогретую до 175 °C на 20 минут.
3. Нагрейте яйца, сахар и цедру с лимоном. Снимите с огня и смешайте с маслом. Остудите. Добавьте сливки и взбейте до однородной массы.
4. Разрежьте испеченный корж на 2 части.
5. Между коржами и на верхний корж нанесите крем. Поверх крема выложите сегменты мандаринов. Дайте торту постоять и пропитаться в холоде.Мария Зимина