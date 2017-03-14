Куриные крылышки: 6 рецептов на любой вкус

Доступная цена, прекрасный вкус, легкость приготовления – все это делает куриные крылышки одним из любимых продуктов многих кулинаров. При этом подавать крылышки можно по любому случаю – на праздничный стол, где им будут рады все собравшиеся, просто к семейной трапезе или если в гости неожиданно нагрянули друзья – благо приготовить их можно действительно быстро. В общем-то, долго рассказывать обо всех достоинствах этого продукта нет смысла – с ними и так хорошо знаком каждый, кто любит курицу.

1. Куриные крылышки, запеченные по-простому

Понадобится:

1 кг крылышек куриных,

по ½ стакана майонеза или сметаны и кетчупа или томатной пасты,

перец, соль.

Перемешать кетчуп с майонезом, крылья промыть, натереть перцем и солью, полить смесью, перемешать и на полчаса оставить. Выложить крылья на застеленный фольгой противень (можно слегка смазать ее растительным маслом), запекать 30-40 мин в разогретой до 180 градусов духовке.

Добавьте к кетчупу с майонезом пропущенный через пресс чеснок, свои любимые специи и приправы – например, паприку, мускатный орех, сушеные травы, и блюдо заиграет новыми оттенками вкуса.

2. Куриные крылышки, запеченные в соево-горчичном соусе

Понадобится:

700 г куриных крылышек,

по 2 ст.л. соевого соуса, горчицы и майонеза,

2 зубчика чеснока,

1 ст.л. хмели-сунели.

Перемешать майонез с соевым соусом, горчицей, хмели-сунели и пропущенным через пресс чесноком до однородности. Опустить в приготовленный маринад промытые и обсушенные крылья, убрать на 2-3 ч в холодильник, после чего выложить на противень и запечь в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 мин.

Если вдруг получилось так, что крылышки в доме есть, а вот приправ совсем нет, то можно запечь их в собственном соку – получится не менее достойно, чем с большим количеством приправ.

3. Куриные крылышки в собственном соку

Понадобится:

10 крыльев куриных,

сладкая паприка молотая (сухая),

растительное масло,

соль.

Промыть крылышки, обсушить, натереть паприкой и солью, выложить на противень, смазанный маслом, поставить в холодную духовку, включить нагрев 180-200 градусов, через 10 мин достать из духовки, полить выделившимся соком, поставить обратно в духовку, запекать еще 20 мин, затем снова достать и полить, запекать еще 5 мин.

А, может, наоборот – приготовить крылья хочется с еще большим количеством продуктов и даже сразу с гарниром? И это не проблема, если знать хороший рецепт.

4. Куриные крылышки, запеченные с гречкой

Понадобится:

150-200 сыра твердого,

1 стакан гречневой крупы,

болгарский перец,

крылья куриные,

репчатый лук,

морковь,

хмели-сунели и другие специи по вкусу.

Промыть гречку, нарезать овощи произвольно, но не крупно, выложить в кастрюлю эти продукты, отварить до полуготовности гречку вместе с овощами. В микроволновой печи в это время проварить крылья на полной мощности 10 мин. Выложить в форму для запекания сначала гречку с овощами, влить немного воды (той же, в которой варились), выложить сверху крылья, запекать 30 мин в разогретой до 190 градусов духовке, затем посыпать сыром и запечь еще немного до его расплавления.

5. Куриные крылышки, запеченные в рукаве

Понадобится:

1,5 кг крыльев куриных,

специи и приправы по вкусу.

Промыть крылья, обсушить, выложить в пакет для запекания, всыпать приправы и специи по вкусу, закрыть пакет клипсой, встряхнуть чтобы приправы равномерно распределились между крыльями. Сделать на пакете несколько проколов – чем их будет больше, тем больше зарумянятся крылья, запечь в разогретой до 200 градусов духовке 45 мин.

6. Куриные крылышки, запеченные в пиве

Понадобится:

500 г куриных крыльев,

1 бутылка светлого пива,

карри, чеснок, молотый перец, соль.

Перемешать карри, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок. Холодной водой промыть крылья, обсушить, натереть специями, на час оставить. Далее замариновавшиеся крылья выложить в форму для запекания и залить пивом – оно должно покрыть их на две трети высоты. Поставить крылья в холодную духовку, запекать 40-50 мин, включив нагрев 250 градусов.

Готовьте куриные крылья в духовке с гарнирами, в рукаве для запекания, в интересных маринадах и соусах – в любом случае, как бы вы их ни приготовили, блюдо непременно оценят все, ведь такой продукт как крылышки просто невозможно приготовить плохо.

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Мария Зимина