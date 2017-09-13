Запеканка с курицей и овощами

Запеченное в духовке куриное филе с рисом и овощами да еще под румяной корочкой сыра - это отличный вариант семейного ужина.

Ингредиенты:

Куриное филе - 500 г

Вареный рис - 1 стакан

Консервированная кукуруза -1 банка

Болгарский перец - 400 г

Луковица - 2 шт.

Морковь - 200 г

Сметана - 500 мл

Твердый сыр - 200 г

Соль, молотый перец

Масло подсолнечное

Приготовление:

1. Мелко нарезаем куриное филе, очищенный от семян болгарский перец нарезаем на кубики. На крупной терке натираем морковь, мелко крошим репчатый лук.

2. Обжариваем куриное филе около четверти часа до готовности, слегка солим ее и перчим. В еще одной сковороде обжариваем морковь, добавляем к ней болгарский перец и жарим до мягкости. Далее добавляем лук, слегка его обжариваем и подсаливаем овощную смесь.

3. На дно формы для запекания выкладываем вареный рис, разравниваем его. На рис кладем овощи, разравниваем и смазываем их половиной сметаны. Следом кладем слой куриного филе, затем слой кукурузы.

4. На кукурузу выкладываем оставшуюся сметану. Засыпаем слоем тертого сыра и отправляем в разогретую до средней температуры духовку на полчаса. Остужаем и разрезаем на порции.

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Мария Зимина