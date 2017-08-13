Медовик с заварным кремом

Торт «Медовик» является излюбленным лакомством многих людей. Придумано множество разных рецептов. Особой популярностью и любовью, также как и классический медовый торт со сметанным кремом, пользуется торт медовик с заварным кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

● 2 яйца

● 1 стак. сахара

● 50 г масла сливочного

● 2 ст.л. меда

● 2 ч.л. соды

● 3 стак. муки

Для крема:

● 2 яйца

● 2 стак. сахара

● 3 ст.л. муки

● 350 г масла сливочного

● 0,5 л молока

Приготовление:

1. В эмалированной миске растираем яйца с сахаром и медом. Добавляем масло и ставим миску на водяную баню, пока масло не растает. Далее добавляем соду и ждем, когда она начнет пениться. В пенообразную массу добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться пластичным, слегка липнуть к рукам.

2. Делим тесто на 8 равных частей и раскатываем коржи приблизительно одинакового диаметра. Каждый корж кладем на противень и обрезаем по форме круга. Для этого хорошо подходит крышка из-под кастрюли. Обрезки выпекаем вместе с коржами. Каждый корж выпекаем до коричневого цвета.

3. Получаем 8 одинаковых коржей и немного обрезков, которые далее послужат для присыпки торта.

4. Крем: В миске, где было тесто, растираем яйца с сахаром и мукой. Добавляем молоко и масло, и ставим на водяную баню. Завариваем крем до густой консистенции, чтоб он «держался» на коржах. Даем остыть до комнатной температуры.

5. Взбиваем охлажденный крем миксером до образования однородной, слегка белой массы.

6. Смазываем остывшие коржи.

7. Измельчаем выпеченные ранее обрезки в крошку и посыпаем ими со всех сторон торт. Можно так же украсить шоколадом или орешками.

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Мария Зимина