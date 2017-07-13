Запеканка из манки

Запеканка из манной каши - это отличный вариант для полноценного, здорового, сбалансированного завтрака или же полдника. Такое блюдо прибавит вам сил, энергии, здоровья, бодрости и гармонии. ом.

Ингредиенты:

Крупа манная 200 г

Молоко 500 мл

Сливочное масло 30 г

Яйцо куриное 1 шт

Миндаль 1 ст.л.

Сахар 100 г

Приготовление:

Из молока, манной крупы и сахара приготовим манную кашу. Для этого в кипящее молоко тонкой струйкой высыпаем манку, помешиваем ложкой, чтобы не образовывались комочки. Добавляем сахар и убавляем огонь. Готовим манную кашу буквально 5-7 минут и снимаем с огня.

Даем каше немного остыть и вбиваем в нее яйцо, добавляем сливочное масло и хорошо все пермешиваем.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом. выкладываем туда нашу манную кашу.

Сверху выкладываем миндаль. Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут.

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Мария Зимина