Запеканка из манки
Запеканка из манной каши - это отличный вариант для полноценного, здорового, сбалансированного завтрака или же полдника. Такое блюдо прибавит вам сил, энергии, здоровья, бодрости и гармонии. ом.
Ингредиенты:
Крупа манная 200 г
Молоко 500 мл
Сливочное масло 30 г
Яйцо куриное 1 шт
Миндаль 1 ст.л.
Сахар 100 г
Приготовление:
Из молока, манной крупы и сахара приготовим манную кашу. Для этого в кипящее молоко тонкой струйкой высыпаем манку, помешиваем ложкой, чтобы не образовывались комочки. Добавляем сахар и убавляем огонь. Готовим манную кашу буквально 5-7 минут и снимаем с огня.
Даем каше немного остыть и вбиваем в нее яйцо, добавляем сливочное масло и хорошо все пермешиваем.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом. выкладываем туда нашу манную кашу.
Сверху выкладываем миндаль. Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут.Мария Зимина