 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Картофельная пицца

Картофельная пицца. 13878.jpeg

Простое и вкусное блюдо из простых ингредиентов, что всегда есть в холодильнике. Начинку в пицце можно делать на свой вкус: с грибами, с мясом или просто овощную.

Ингредиенты:

- Картофель - 7 шт.

- Лук репчатый - 2 шт.

- Помидор - 2 шт.

- Болгарский перец - 1 шт.

- Колбасные изделия - 300 г

- Сыр - 250 г

- Яйца - 3 шт.

- Молоко - 100 мл.

- Соли и перца по вкусу

Приготовление:

1. Чистим и режем тонкими кружками картошку, укладываем на слегка смазанный постным маслом противень, добавляем соли с перцем и отправляем в горячую духовку на 15-20 мин.

2. Нарезаем овощи, колбасные изделия, взбиваем яйца с молоком, посыпаем перцем и солью.

3. Через 15-20 мин. достаем противень, посыпаем луком, сверху кладем помидоры, болгарский перец и изделия из колбас.

4. Всё это заливаем взбитыми яйцами с молоком, опять отправляем в духовку (теперь уже на 20-30 минут) с температурой 180 С. Затем кладем на пиццу натертый на терке сыр и оставляем снова в духовку уже на последние 5 минут.

 

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100