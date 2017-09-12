Картофельная пицца
Простое и вкусное блюдо из простых ингредиентов, что всегда есть в холодильнике. Начинку в пицце можно делать на свой вкус: с грибами, с мясом или просто овощную.
Ингредиенты:
- Картофель - 7 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Помидор - 2 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Колбасные изделия - 300 г
- Сыр - 250 г
- Яйца - 3 шт.
- Молоко - 100 мл.
- Соли и перца по вкусу
Приготовление:
1. Чистим и режем тонкими кружками картошку, укладываем на слегка смазанный постным маслом противень, добавляем соли с перцем и отправляем в горячую духовку на 15-20 мин.
2. Нарезаем овощи, колбасные изделия, взбиваем яйца с молоком, посыпаем перцем и солью.
3. Через 15-20 мин. достаем противень, посыпаем луком, сверху кладем помидоры, болгарский перец и изделия из колбас.
4. Всё это заливаем взбитыми яйцами с молоком, опять отправляем в духовку (теперь уже на 20-30 минут) с температурой 180 С. Затем кладем на пиццу натертый на терке сыр и оставляем снова в духовку уже на последние 5 минут.
Мария Зимина