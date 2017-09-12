Картофельная пицца

Простое и вкусное блюдо из простых ингредиентов, что всегда есть в холодильнике. Начинку в пицце можно делать на свой вкус: с грибами, с мясом или просто овощную.

Ингредиенты:

- Картофель - 7 шт.

- Лук репчатый - 2 шт.

- Помидор - 2 шт.

- Болгарский перец - 1 шт.

- Колбасные изделия - 300 г

- Сыр - 250 г

- Яйца - 3 шт.

- Молоко - 100 мл.

- Соли и перца по вкусу

Приготовление:

1. Чистим и режем тонкими кружками картошку, укладываем на слегка смазанный постным маслом противень, добавляем соли с перцем и отправляем в горячую духовку на 15-20 мин.

2. Нарезаем овощи, колбасные изделия, взбиваем яйца с молоком, посыпаем перцем и солью.

3. Через 15-20 мин. достаем противень, посыпаем луком, сверху кладем помидоры, болгарский перец и изделия из колбас.

4. Всё это заливаем взбитыми яйцами с молоком, опять отправляем в духовку (теперь уже на 20-30 минут) с температурой 180 С. Затем кладем на пиццу натертый на терке сыр и оставляем снова в духовку уже на последние 5 минут.

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Мария Зимина