Рецепты вкусного кофе

Кофе не только приятен на вкус, но и полезен для здоровья. Разумеется, речь идет об употреблении в умеренных дозировках. А чтобы кофе доставил ещё и массу удовольствия - предлагаем вам несколько вкуснейших рецептов.

Кофе «Горящая лава»

Ингредиенты:

Кофе, сваренный в кофеварке — 3 чашки

Коньяк — 8 ст. л.

Цедра половины лимона

Цедра одного апельсина

Корица — 1 щепотка

Мускатный орех — 1 щепотка

Сахар – 8 кусочков

Приготовление:

Мускатный орех, корицу, цедру нужно смешать с 6 ложками коньяка — лучше в металлической посуде, и подогреть. После добавьте туда сахар, оставшийся коньяк подожгите и вылейте его в сахар. В горящую лаву вылейте кофе и хорошенько размешайте. Кофе подается очень горячим.

Кофе с мороженым и бананами

Ингредиенты:

Крепкий охлажденный кофе — 150 мл

Банан – 1 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Ванильное мороженое — 100 г

Приготовление:

Банан нужно нарезать крупно и взбить с сахаром и кофе в блендере. Когда смесь станет однородной, добавить мороженое и взбивать до получения однородной массы. Подавать в бокалах.

«Мокко» с лимоном

Ингредиенты:

Крепкий черный кофе – 500 мл

Мед – 3 столовые ложки

Сок лимона

Приготовление:

Кофе нужно приготовить очень крепкий (50-60 г кофе заварить в 500 мл воды). Сваренный кофе в горячем виде профильтровать. Для этого нужно использовать специальные конвертики из фильтровальной бумаги. (Продаются в большинстве супермаркетов). В отфильтрованный кофе добавить сок лимона и мед. Сок лимона придает напитку удивительный аромат, а мед — ненавязчивую сладость. Пить этот кофе нужно из маленьких чашечек.

Кофейно-ванильный ликер «Новогодний»

Ингредиенты:

Ванилин — 5 г

Черный кофе — 100 г

Вода — 1л

Сахар — 1 кг

Спирт — 500 мл

Приготовление:

Ваниль 8 суток настаивать на спирте. На следующие сутки приготовить сироп из 750 г воды и сахара. Сварить 100 г кофе в расчете на 250 г воды. Соединить сироп, кофе и добавить спирт. Разлить в бутылки, плотно закрыть и выдержать три месяца.

Кофе «Приворотное зелье»

Ингредиенты:

Молотый кофе — 2 ч. л.

Кардамон — 1-2 шт.

Сухая гвоздика — 1 шт.

Корица

Сахар

Приготовление:

Нагревайте воду до первых пузырьков на стенках посуды. Сразу после этого убавьте огонь на минимум, засыпьте кофе, размешайте. Зернышки кардамона положите в кофе. Туда же добавьте корицу на кончике ножа, гвоздику, и, при желании, сахар. Минут пять подождите, пока поднимется пенка, но не допускайте, чтобы кофе закипел. Для этого время от времени приподнимайте посуду даже если огонь слабый, чтобы чуть остыло дно. Снимите кофе с огня как только он начнет подниматьсяи и дайте пару минут, чтобы он настоялся.

Кофе «Черный кот»

Ингредиенты:

Крепкий кофе — 1 чашка

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Виски — 20 мл

Сырые яичные желтки — 2 шт.

Приготовление:

Желтки нужно растереть с сахарной пудрой, при этом одновременно добавлять виски. Полученную смесь вылейте в чашку и добавьте черный кофе.

Кофе «Замороженный»

Ингредиенты:

Натуральный кофе — 2 ст. л.

Вода — 2 стакана

Желток – 3 шт.

Молоко — 1 стакан

Сахар — 100 г

Молоко — 1 стакан

Ванилин

Приготовление:

Сварить кофе. Желтки нужно растереть в пену с сахаром, доливая постепенно молоко. Варите смесь на пару до тех пор, пока не загустеет постоянно взбивая. Охладите смесь и соедините с охлажденным кофе. Добавьте ванилин по вкусу. Поставьте кофе в морозильную камеру — он должен стать полужидким. Полученную смесь разложите в креманки. Покройте сливками, взбитыми с сахаром.

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Мария Зимина