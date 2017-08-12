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Тонкие картофельные блины

Тонкие картофельные блины
 

Из картофеля можно испечь тонкие картофельные блины, которые и в качестве закуски отлично выглядят и как самостоятельное угощение отлично смотрятся. Несмотря на то, что в рецепте используется пюре, блинчики получаются легкими, не толстыми, эластичными и с особенными вкусовыми нотками.

Ингредиенты:

5 небольших картофелин

250-300 мл молока

250-300 г муки

3-4 зубчика чеснока

3 яйца

1 ст. л. (без горки) сахара

3+2 ст. л. растительного масла

соль, петрушка и зеленый лук - по желанию

Приготовление:

Очистить и порезать на 4 части картофель. Залить водой (так,чтобы вода только покрыла картофель), посолить и отварить до готовности. Дать чуть остыть и растолочь в жидкое пюре вместе с водой, в которой варился картофель.

Добавляем к картофельной смеси очищенный и пропущенный через пресс чеснок, яйца, муку, молоко (довести до кипения), 3 ст. л. растительного масла и соль (где-то 1 ч. л. - блинчики не должны быть пресными). Тщательно перемешиваем и даем тесту минут 20 отдохнуть.

Жарим на раскаленной сковороде, с добавлением малого количества растительного масла, среднего диаметра тонкие блинчики (не на всю сковороду - трудновато будет перевернуть).

Мария Зимина
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