Тонкие картофельные блины
Из картофеля можно испечь тонкие картофельные блины, которые и в качестве закуски отлично выглядят и как самостоятельное угощение отлично смотрятся. Несмотря на то, что в рецепте используется пюре, блинчики получаются легкими, не толстыми, эластичными и с особенными вкусовыми нотками.
Ингредиенты:
5 небольших картофелин
250-300 мл молока
250-300 г муки
3-4 зубчика чеснока
3 яйца
1 ст. л. (без горки) сахара
3+2 ст. л. растительного масла
соль, петрушка и зеленый лук - по желанию
Приготовление:
Очистить и порезать на 4 части картофель. Залить водой (так,чтобы вода только покрыла картофель), посолить и отварить до готовности. Дать чуть остыть и растолочь в жидкое пюре вместе с водой, в которой варился картофель.
Добавляем к картофельной смеси очищенный и пропущенный через пресс чеснок, яйца, муку, молоко (довести до кипения), 3 ст. л. растительного масла и соль (где-то 1 ч. л. - блинчики не должны быть пресными). Тщательно перемешиваем и даем тесту минут 20 отдохнуть.
Жарим на раскаленной сковороде, с добавлением малого количества растительного масла, среднего диаметра тонкие блинчики (не на всю сковороду - трудновато будет перевернуть).Мария Зимина