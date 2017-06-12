Пять рецептов домашнего лимонада
Никакие, даже самые знаменитые готовые прохладительные напитки не сравнятся с домашним лимонадом, приготовленным по проверенному рецепту прямо из ароматных лимонов в домашних условиях.
Апельсиновый лимонад или «Домашняя Фанта»
Ингредиенты:
8 апельсинов (нам понадобятся только корочки);
4 лимона (только сок и мякоть);
Сахар — 2кг;
Вода
Способ приготовления:
Апельсиновые корочки заливаем кипятком и настаиваем сутки. Корочки вынимаем и пропускаем через мясорубку. Жидкость нагреваем до кипения и заливаем ею массу из корочек - настаиваем еще сутки. Процеживаем, корочки выбрасываем, а в жидкость добавляем 2 кг сахара, кипятим и добавляем лимонный сок. Полученный сироп лучше всего разводить газированной охлажденной водой.
Лимонад из зеленого чая
Ингредиенты:
Зеленый чай - 4 стакана;
Лимон (нам понадобится сок) – 3 шт;
Мята (свежие листья) - 1/2 стакана;
Вода - 2 стакана
Способ приготовления:
Это тоже очень простой рецепт. Наливаем чай в кувшин, туда же выжимаем лимонный сок, добавляем листья мяты и воду. Убираем в холодильник до полного охлаждения. Разлить по стаканам и украсить свежими листиками мяты.
Черничный лимонад
Ингредиенты:
Лимон – 6 шт;
Вода – 2 стакана;
Сахар – 1 стакан;
Черника - 1/2 стакана;
Лед (колотый) – 2 стакана
Способ приготовления:
С 4-х лимонов срезать цедру, выжать сок. В большой кувшин налить два стакана воды, высыпать сахар, туда же добавить лимонную цедру и вылить лимонный сок. Перемешать. В блендере или ложкой для пюре измельчить чернику и добавить в лимонад. Поставить в холодильник. Охлажденный лимонад разлить по стаканам и украсить ломтиками лимона.
Ананасовый лимонад или «Домашняя Пина-Колада»
Ингредиенты:
Ананас (нам понадобится сок) - 1/2 стакана;
Лимон (для сока) - 2 шт;
Яйцо (белки) - 2 шт;
Газированная вода - 1 стакан;
Лед
Способ приготовления:
Яичные белки взбить с соком лимона, ананасовым соком так, чтобы смесь хорошо вспенилась. Процедить через сито, чтобы мякоть не попала в лимонад. Раздробить мелко лед, долить в смесь газированную воду, разлить лимонад по стаканам.
Индийский лимонад
Ингредиенты:
Лайм (нам понадобится сок) - 1/2 стакана;
Лимон (нам понадобится сок) - 2/3 стакана;
Кленовый сироп – 1/3 стакана;
Вода – 8 стаканов;
Имбирь (свежий, измельченный) - 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
Этот лимонад готовится проще простого. Вам не понадобится ни блендер, ни мясорубка, ни кипячение. Просто смешайте все ингредиенты в кувшине. Охладите, разлейте лимонад по бокалам, добавьте лед.Мария Зимина