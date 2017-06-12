Пять рецептов домашнего лимонада

Никакие, даже самые знаменитые готовые прохладительные напитки не сравнятся с домашним лимонадом, приготовленным по проверенному рецепту прямо из ароматных лимонов в домашних условиях.

Апельсиновый лимонад или «Домашняя Фанта»

Ингредиенты:

8 апельсинов (нам понадобятся только корочки);

4 лимона (только сок и мякоть);

Сахар — 2кг;

Вода

Способ приготовления:

Апельсиновые корочки заливаем кипятком и настаиваем сутки. Корочки вынимаем и пропускаем через мясорубку. Жидкость нагреваем до кипения и заливаем ею массу из корочек - настаиваем еще сутки. Процеживаем, корочки выбрасываем, а в жидкость добавляем 2 кг сахара, кипятим и добавляем лимонный сок. Полученный сироп лучше всего разводить газированной охлажденной водой.

Лимонад из зеленого чая

Ингредиенты:

Зеленый чай - 4 стакана;

Лимон (нам понадобится сок) – 3 шт;

Мята (свежие листья) - 1/2 стакана;

Вода - 2 стакана

Способ приготовления:

Это тоже очень простой рецепт. Наливаем чай в кувшин, туда же выжимаем лимонный сок, добавляем листья мяты и воду. Убираем в холодильник до полного охлаждения. Разлить по стаканам и украсить свежими листиками мяты.

Черничный лимонад

Ингредиенты:

Лимон – 6 шт;

Вода – 2 стакана;

Сахар – 1 стакан;

Черника - 1/2 стакана;

Лед (колотый) – 2 стакана

Способ приготовления:

С 4-х лимонов срезать цедру, выжать сок. В большой кувшин налить два стакана воды, высыпать сахар, туда же добавить лимонную цедру и вылить лимонный сок. Перемешать. В блендере или ложкой для пюре измельчить чернику и добавить в лимонад. Поставить в холодильник. Охлажденный лимонад разлить по стаканам и украсить ломтиками лимона.

Ананасовый лимонад или «Домашняя Пина-Колада»

Ингредиенты:

Ананас (нам понадобится сок) - 1/2 стакана;

Лимон (для сока) - 2 шт;

Яйцо (белки) - 2 шт;

Газированная вода - 1 стакан;

Лед

Способ приготовления:

Яичные белки взбить с соком лимона, ананасовым соком так, чтобы смесь хорошо вспенилась. Процедить через сито, чтобы мякоть не попала в лимонад. Раздробить мелко лед, долить в смесь газированную воду, разлить лимонад по стаканам.

Индийский лимонад

Ингредиенты:

Лайм (нам понадобится сок) - 1/2 стакана;

Лимон (нам понадобится сок) - 2/3 стакана;

Кленовый сироп – 1/3 стакана;

Вода – 8 стаканов;

Имбирь (свежий, измельченный) - 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Этот лимонад готовится проще простого. Вам не понадобится ни блендер, ни мясорубка, ни кипячение. Просто смешайте все ингредиенты в кувшине. Охладите, разлейте лимонад по бокалам, добавьте лед.

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Мария Зимина