Пирог "Золотая рыбка"

Aроматный горячий рыбный пирог, приготовленный своими руками, ваши домашние обязательно оценят высоко. Потому что это очень вкусно. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

2 банки рыбных консервов

0,5 стакана риса

2 сваренных вкрутую яйца

1 луковица

2 пачки (1000 г) готового слоеного бездрожжевого теста

50 г сливочного масла

соль, перец

яйцо для смазывания

Приготовление:

Рис отварить почти до готовности, лучше немного не доварить. Промыть, чтобы он стал рассыпчатым.

Мелко порезать луковицу и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить мелко порубленные яйца и рис. Перемешать.

Тесто немного раскатать, припылить мукой, сложить вдоль пополам, вырезать половину рыбки со сгибом в центре, развернуть. Переложить рыбку на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Раскатать вторую половину теста, часть нарезать на полоски шириной 1,5 см – это будут бортики пирога. Яйцо разболтать со столовой ложкой воды, аккуратно смазать края вырезанной рыбки и приклеить на них полоски теста. Так же приклеить второй ряд. В итоге должна получиться «коробочка» из теста в форме рыбы.

Выложить на тесто рис с яйцом, сверху положить размятую вилкой рыбу. Из остатков теста вырезать хвост и голову рыбы, а остальное тесто нарезать подходящей рюмочкой на кружки – чешую. Собрать рыбку, склеивая детали взболтанным яйцом.

Смазать рыбку яйцом и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до полной готовности (около 40 минут).

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Мария Зимина