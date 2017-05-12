Пирог "Золотая рыбка"
Aроматный горячий рыбный пирог, приготовленный своими руками, ваши домашние обязательно оценят высоко. Потому что это очень вкусно. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
2 банки рыбных консервов
0,5 стакана риса
2 сваренных вкрутую яйца
1 луковица
2 пачки (1000 г) готового слоеного бездрожжевого теста
50 г сливочного масла
соль, перец
яйцо для смазывания
Приготовление:
Рис отварить почти до готовности, лучше немного не доварить. Промыть, чтобы он стал рассыпчатым.
Мелко порезать луковицу и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить мелко порубленные яйца и рис. Перемешать.
Тесто немного раскатать, припылить мукой, сложить вдоль пополам, вырезать половину рыбки со сгибом в центре, развернуть. Переложить рыбку на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Раскатать вторую половину теста, часть нарезать на полоски шириной 1,5 см – это будут бортики пирога. Яйцо разболтать со столовой ложкой воды, аккуратно смазать края вырезанной рыбки и приклеить на них полоски теста. Так же приклеить второй ряд. В итоге должна получиться «коробочка» из теста в форме рыбы.
Выложить на тесто рис с яйцом, сверху положить размятую вилкой рыбу. Из остатков теста вырезать хвост и голову рыбы, а остальное тесто нарезать подходящей рюмочкой на кружки – чешую. Собрать рыбку, склеивая детали взболтанным яйцом.
Смазать рыбку яйцом и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до полной готовности (около 40 минут).Мария Зимина