Полезные напитки – рецепты с отрубями
Отруби представляют собой оболочку зерна (побочный продукт мукомольного производства) и являются отличным диетическим продуктом. Существуют пшеничные, ржаные, ячменные и другие отруби. Благодаря большому содержанию пищевых волокон, минеральных солей и витаминов, отруби нормализуют обмен веществ в организме и относятся к продуктам для здорового питания. Они выводят из организма шлаки и токсины, регулируют работу кишечника, тем самым очищают кожу, выравнивают цвет лица и способствуют хорошему самочувствию. Противопоказаниями к употреблению отрубей являются острые заболевания желудка и кишечника, так как грубоваты по своей структуры.
Рецепты полезных коктейлей с отрубями
Отруби очень удобно употреблять в составе кисломолочных и других полезных коктейлей. При этом не забывайте пить в течение дня побольше воды - так вы поможете отрубям делать свою работу.
Простой напиток с отрубями:
- 500 мл питьевого йогурта;
- 3 ч.л. отрубей.
Просто смешайте йогурт с отрубями и получите очень полезный напиток.
Коктейль с отрубями и черносливом:
- 300 мл кефира жирностью 1%;
- 5-7 шт. плодов мягкого чернослива;
- 2 ст.л. рассыпчатых отрубей (овсяных, гречневых, пшеничных);
- 1 ст.л. льняной муки.
Сначала залейте небольшим количеством кипятка чернослив, чтобы он размягчился. Затем порежьте чернослив на кусочки и смешайте в блендере все ингредиенты коктейля: кефир, отруби, льняную муку и чернослив. Полученный коктейль поставьте на 10 минут в холодильник - отруби набухнут и напиток станет приятно густым.
Коктейль из кефира с черносливом и курагой:
- 300 мл кефира жирностью 1%;
- 2 ст.л. отрубей;
- 5 шт. чернослива;
- 5 шт. кураги;
- 1 ст.л. льняной муки;
- 1 ст.л. порошка какао.
Коктейль готовится по предыдущему рецепту. Сначала курагу и чернослив нужно распарить, потом порезать на кусочки и смешать с остальными ингредиентами в блендере.
Творожный коктейль с отрубями:
- 125 г мягкого обезжиренного творога;
- 100 г натурального йогурта;
- 2 ст.л. отрубей;
- половинка плода киви;
- пол-стакана ягод земляники (можно других по вкусу).
Все ингредиенты хорошенько смешайте в блендере и наслаждайтесь вкусными полезным коктейлем.
Коктейль с яблоками и отрубями:
- 500 мл кефира;
- 3 яблока;
- 1 ст.л. отрубей;
- 2 ч.л. мёда;
- щепотка молотой корицы.
В блендере смешайте кефир с мёдом и отрубями. Два яблока натрите на тёрке и добавьте в полученный коктейль. Третье яблоко порежьте на кусочки и украсьте ими готовый напиток. Посыпьте коктейль корицей и подавайте.
Клубничный коктейль с отрубями:
- 1 ст. натурального йогурта (без добавок);
- 1 ст. ягод клубники (свежей или замороженной);
- 3/4 ст. молока обезжиренного;
- 2 ст.л. измельчённых отрубей.
Все ингредиенты смешайте и сразу же подавайте к столу. Свежую клубнику перед смешивание разрежьте на половинки.
Овощной коктейль с отрубями:
- 1 ст. охлаждённой кипячёной воды;
- 4 шт. черри;
- несколько веточек укропа;
- 1 шт. стеблевого сельдерея;
- 2 ст.л. овсяных отрубей;
- соль по вкусу.
Промойте овощи и зелень и всё измельчите с помощью блендера. Полученный коктейль смешайте с водой, добавьте отруби и соль - всё хорошенько перемешайте и наслаждайтесь.
Рецепты цитрусовых коктейлей с отрубями
Цитрусовый коктейль с отрубями:
- 1 шт. помело;
- 1 шт. грейпфрут;
- 50 мл клюквенного морса;
- 2 мандаринки;
- 2 ст.л. отрубей.
Очистите цитрусовые от кожуры и плёнок и смешайте все ингредиенты в блендере.
Коктейль с апельсином и отрубями:
- 200 мл коктейля жирностью 1%;
- 1 апельсин;
- 1,5 ст.л. отрубей;
- 1 ч.л. жидкого мёда;
- щепотка молотой корицы.
Из апельсина выжмите сок. Смешайте кефир, апельсиновый сок с отрубями, мёдом и корицей. Полученный коктейль можно употреблять сразу же после приготовления или дать настояться в течение 10 минут.
Коктейль с грушей и грейпфрутом:
- 1 грейпфрут;
- 2 груши;
- 2 ч.л. мёда;
- 1 ч.л. пшеничных отрубей;
- 3-4 кубика льда.
Из грейпфрута выжмите сок. Груши очистите и измельчите до пюреобразного состояния. Затем смешайте сок и пюре с мёдом и льдом в блендере. В полученный коктейль добавьте отруби, перемешайте и подавайте к столу.Мария Зимина