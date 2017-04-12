Полезные напитки – рецепты с отрубями

Отруби представляют собой оболочку зерна (побочный продукт мукомольного производства) и являются отличным диетическим продуктом. Существуют пшеничные, ржаные, ячменные и другие отруби. Благодаря большому содержанию пищевых волокон, минеральных солей и витаминов, отруби нормализуют обмен веществ в организме и относятся к продуктам для здорового питания. Они выводят из организма шлаки и токсины, регулируют работу кишечника, тем самым очищают кожу, выравнивают цвет лица и способствуют хорошему самочувствию. Противопоказаниями к употреблению отрубей являются острые заболевания желудка и кишечника, так как грубоваты по своей структуры.

Рецепты полезных коктейлей с отрубями

Отруби очень удобно употреблять в составе кисломолочных и других полезных коктейлей. При этом не забывайте пить в течение дня побольше воды - так вы поможете отрубям делать свою работу.

Простой напиток с отрубями:

- 500 мл питьевого йогурта;

- 3 ч.л. отрубей.

Просто смешайте йогурт с отрубями и получите очень полезный напиток.

Коктейль с отрубями и черносливом:

- 300 мл кефира жирностью 1%;

- 5-7 шт. плодов мягкого чернослива;

- 2 ст.л. рассыпчатых отрубей (овсяных, гречневых, пшеничных);

- 1 ст.л. льняной муки.

Сначала залейте небольшим количеством кипятка чернослив, чтобы он размягчился. Затем порежьте чернослив на кусочки и смешайте в блендере все ингредиенты коктейля: кефир, отруби, льняную муку и чернослив. Полученный коктейль поставьте на 10 минут в холодильник - отруби набухнут и напиток станет приятно густым.

Коктейль из кефира с черносливом и курагой:

- 300 мл кефира жирностью 1%;

- 2 ст.л. отрубей;

- 5 шт. чернослива;

- 5 шт. кураги;

- 1 ст.л. льняной муки;

- 1 ст.л. порошка какао.

Коктейль готовится по предыдущему рецепту. Сначала курагу и чернослив нужно распарить, потом порезать на кусочки и смешать с остальными ингредиентами в блендере.

Творожный коктейль с отрубями:

- 125 г мягкого обезжиренного творога;

- 100 г натурального йогурта;

- 2 ст.л. отрубей;

- половинка плода киви;

- пол-стакана ягод земляники (можно других по вкусу).

Все ингредиенты хорошенько смешайте в блендере и наслаждайтесь вкусными полезным коктейлем.

Коктейль с яблоками и отрубями:

- 500 мл кефира;

- 3 яблока;

- 1 ст.л. отрубей;

- 2 ч.л. мёда;

- щепотка молотой корицы.

В блендере смешайте кефир с мёдом и отрубями. Два яблока натрите на тёрке и добавьте в полученный коктейль. Третье яблоко порежьте на кусочки и украсьте ими готовый напиток. Посыпьте коктейль корицей и подавайте.

Клубничный коктейль с отрубями:

- 1 ст. натурального йогурта (без добавок);

- 1 ст. ягод клубники (свежей или замороженной);

- 3/4 ст. молока обезжиренного;

- 2 ст.л. измельчённых отрубей.

Все ингредиенты смешайте и сразу же подавайте к столу. Свежую клубнику перед смешивание разрежьте на половинки.

Овощной коктейль с отрубями:

- 1 ст. охлаждённой кипячёной воды;

- 4 шт. черри;

- несколько веточек укропа;

- 1 шт. стеблевого сельдерея;

- 2 ст.л. овсяных отрубей;

- соль по вкусу.

Промойте овощи и зелень и всё измельчите с помощью блендера. Полученный коктейль смешайте с водой, добавьте отруби и соль - всё хорошенько перемешайте и наслаждайтесь.

Рецепты цитрусовых коктейлей с отрубями

Цитрусовый коктейль с отрубями:

- 1 шт. помело;

- 1 шт. грейпфрут;

- 50 мл клюквенного морса;

- 2 мандаринки;

- 2 ст.л. отрубей.

Очистите цитрусовые от кожуры и плёнок и смешайте все ингредиенты в блендере.

Коктейль с апельсином и отрубями:

- 200 мл коктейля жирностью 1%;

- 1 апельсин;

- 1,5 ст.л. отрубей;

- 1 ч.л. жидкого мёда;

- щепотка молотой корицы.

Из апельсина выжмите сок. Смешайте кефир, апельсиновый сок с отрубями, мёдом и корицей. Полученный коктейль можно употреблять сразу же после приготовления или дать настояться в течение 10 минут.

Коктейль с грушей и грейпфрутом:

- 1 грейпфрут;

- 2 груши;

- 2 ч.л. мёда;

- 1 ч.л. пшеничных отрубей;

- 3-4 кубика льда.

Из грейпфрута выжмите сок. Груши очистите и измельчите до пюреобразного состояния. Затем смешайте сок и пюре с мёдом и льдом в блендере. В полученный коктейль добавьте отруби, перемешайте и подавайте к столу.

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Мария Зимина