Торт "Шалаш любви"
Очередной рецепт для тех, кто любит домашние сладости, но терпеть не может возню с тестом и стояние у плиты. Это торт без выпечки. Довольно просто и очень вкусно.
Ингредиенты:
печенье - 15 шт.
сливочное масло - 200 г
сахар - 1 стакан
творог - 200 г
какао - 2 ст.л.
молоко - 1/2 ст.
консервированные персики
Приготовление:
Творог взбиваем с 100 г масла и половиной стакана сахара.
Оставшееся масло растираем с какао и другой половиной стакана сахара до растворения последнего (тут, пожалуй, даже лучше будет использовать сахарную пудру - меньше возни).
На фольгу или пищевую пленку выкладываем печенье и как-нибудь отмечаем на подложке периметр этого прямоугольника. Убираем печенье и по очерченной площади ровным слоем размазываем глазурь.
Печенье обмакиваем в молоке и выкладываем на глазурь.
Намазываем ровным слоем творожного крема.
Ровно посередине кладем дольки персиков.
Поочередно приподнимаем края фольги и заворачиваем нашу конструкцию домиком.
Ставим торт на 2-3 часа на холод, затем снимаем фольгу (от масляной глазури она отделяется очень хорошо) и нарезаем тортик дольками.
Мария Зимина