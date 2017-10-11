Торт "Шалаш любви"

Очередной рецепт для тех, кто любит домашние сладости, но терпеть не может возню с тестом и стояние у плиты. Это торт без выпечки. Довольно просто и очень вкусно.

Ингредиенты:

печенье - 15 шт.

сливочное масло - 200 г

сахар - 1 стакан

творог - 200 г

какао - 2 ст.л.

молоко - 1/2 ст.

консервированные персики

Приготовление:

Творог взбиваем с 100 г масла и половиной стакана сахара.

Оставшееся масло растираем с какао и другой половиной стакана сахара до растворения последнего (тут, пожалуй, даже лучше будет использовать сахарную пудру - меньше возни).

На фольгу или пищевую пленку выкладываем печенье и как-нибудь отмечаем на подложке периметр этого прямоугольника. Убираем печенье и по очерченной площади ровным слоем размазываем глазурь.

Печенье обмакиваем в молоке и выкладываем на глазурь.

Намазываем ровным слоем творожного крема.

Ровно посередине кладем дольки персиков.

Поочередно приподнимаем края фольги и заворачиваем нашу конструкцию домиком.

Ставим торт на 2-3 часа на холод, затем снимаем фольгу (от масляной глазури она отделяется очень хорошо) и нарезаем тортик дольками.

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Мария Зимина