Картофель запеченный с сосисками
Снова собираетесь варить сосиски и жарить картошку на ужин? Погодите! Сейчас мы с Вами в два счёта соорудим из этих продуктов новое, оригинальное, притом совершенно простое и очень вкусное блюдо - картошку, запечённую с сосисками в духовке.
Ингредиенты:
Картофель - 1 кг
Сосиски 6 шт
Сыр твердый - 100 г
Майонез - 5 ст ложек
Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Картофель нарезать на две части и расположить на противне смазанном предварительно растительным маслом, оставляя между картофелинами не большое расстояние для вставки сосисок. Картофель сверху посолить и поперчить по вкусу, смазать майонезом и посыпать тертым сыром.Поместить картофель в разогретую духовку и запекать 20 мин при температуре 180 градусов.
Подготавливаем сосиски, порезать их пополам, верхушки каждой разрезать крест на крест.
Достаем картофель, и добавляем к нему сосиски. Смазываем еще разок майонезом и посыпаем сыром. Помещаем опять в духовку и готовим еще 10 мин при температуре 200 градусов.Мария Зимина