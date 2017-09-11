Картофель запеченный с сосисками

Снова собираетесь варить сосиски и жарить картошку на ужин? Погодите! Сейчас мы с Вами в два счёта соорудим из этих продуктов новое, оригинальное, притом совершенно простое и очень вкусное блюдо - картошку, запечённую с сосисками в духовке.

Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Сосиски 6 шт

Сыр твердый - 100 г

Майонез - 5 ст ложек

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Картофель нарезать на две части и расположить на противне смазанном предварительно растительным маслом, оставляя между картофелинами не большое расстояние для вставки сосисок. Картофель сверху посолить и поперчить по вкусу, смазать майонезом и посыпать тертым сыром.Поместить картофель в разогретую духовку и запекать 20 мин при температуре 180 градусов.

Подготавливаем сосиски, порезать их пополам, верхушки каждой разрезать крест на крест.

Достаем картофель, и добавляем к нему сосиски. Смазываем еще разок майонезом и посыпаем сыром. Помещаем опять в духовку и готовим еще 10 мин при температуре 200 градусов.

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Мария Зимина