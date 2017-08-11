Французский лимонный тарт

Если вы хотите удивить своих знакомых необычным десертом, то предложите лимонный тарт, с приготовлением которого вы успешно справитесь.

Ингредиенты:

Основа:

Мука - 1,25 стакана

Холодное масло - 80 г

Яйцо - 2 шт

Цедра лимона - 1 столовая ложка

Начинка:

Яйцо - 4 шт

Сахарная пудра - 1,25 стакана + 3 столовых ложки

Сок и цедра 3 лимонов

Сгущенное молоко с сахаром - 3 столовых ложки

Сливки для взбивания - 110 мл

Приготовление:

Все ингредиенты для основы смешайте в кухонном комбайне и сформируйте из теста шарик. Поразминайте тесто руками до мягкой эластичной консистенции. Оберните тесто пищевой пленкой и поставьте в холодильник на полчаса.

Духовку нагрейте до 190 градусов. Тесто раскатайте тонко и застелите им дно формы для пирога.

Сделайте отверстия вилкой, закройте бумагой для выпечки и засыпьте туда какой-нибудь утяжелитель, как рис, сухой горох или фасоль. Выпекайте в таком состоянии около 15 минут, затем выньте утяжелитель и верните в духовку еще на 5 минут. Температуру уменьшите до 150 градусов.

В миске смешайте все ингредиенты для начинки. Процедите эту смесь и аккуратно перелейте ее в приготовленную основу.

Выпекайте тарт еще 30-40 минут, чтобы начинка схватилась. Она должна быть слегка жидкой в центре пока не остынет. Присыпьте сахарной пудрой (3 столовых ложки) и подавайте.

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Мария Зимина