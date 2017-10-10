Как пожарить печень
Жарка печени с разными добавками - один из простейших методов ее приготовления, и один из самых удачных. Трудно плохо приготовить жареную печень, разве что можно передержать ее на огне и она станет не такой нежной или пересолить, вот пожалуй и все. Ну а продукты-спутники для печенки могут быть самые разные: лук, чеснок, вина, зелень, сметана, томат-паста, овощи, горчица, имбирь и т.д.
1. Печень, жареная с горчицей
Ингредиенты:
500 г печени,
2-3 ст.л. горчицы,
по 2 ст.л. растительного и сливочного масла,
¼ стакана муки,
перец,
соль.
Приготовление:
Промыть, обсушить и нарезать печень брусочками по 1 см толщиной. Перемешать муку, перец и соль, запанировать печенку в мучной смеси. Раскалить в сковороде смесь растительного и сливочного масла, обжарить до зарумянивания печень на сильном огне, затем добавить горчицу и хорошо все перемешать для равномерного распределения ее между кусочками, жарить еще 10-15 мин до готовности на среднем огне. Конечно, вы можете добавить к рецепту лук или какие-то другие продукты по вкусу.
2. Жареная печень в томатном соусе
Ингредиенты:
500 г печени,
250 г томатного сока,
30г петрушки,
3 ст.л. растительного масла,
по 1 ст.л. сушеного лука и сока лимона,
перец,
соль.
Приготовление:
Промыть и обсушить печенку, нарезать кусочками по 5см длиной и 1 см толщиной, порубить петрушку мелко. На сковороде раскалить масло, выложить печень, петрушку, полить их соком лимона, перемешать и жарить до зарумянивания. Когда печенка зарумянится добавить лук и влить томатный сок, перемешать и потушить 20 мин до готовности на медленном огне, поперчить и посолить, перемешать. Подавать горячей. Сушеный лук можно заменить свежим. В этом случае он сразу кладется на сковороду одновременно с печенкой и вместе они жарятся до зарумянивания.
3. Печень по-строгановски
Ингредиенты:
500 г печени,
2-3 луковицы,
2 стакана сметаны,
3 ст.л. масла,
по 1 ст. л. томат-пасты или соуса и муки,
зелень,
соль,
перец.
Приготовление:
Промыть и зачистить от пленок печенку, порезать ее брусочками по 1см толщиной и 3-4 длиной, выложить на сковороду с раскаленным маслом, обжарить, поперчить и посолить. На сухой сковороде обжарить муку до кремового оттенка, посыпать печенку, перемешать, добавить отдельно пассерованный лук, сметану и томат-пасту, перемешать, довести до кипения. Потушить все 10-15мин до готовности печени на слабом огне.
4. Карамельная печень в томате
Ингредиенты:
500 г печени,
1/3 стакана воды,
¼ стакана кетчупа,
3 ст. л. муки,
2 ст. л. коричневого сахара,
по 1 ст. л. растительного масла, соевого соуса и уксуса,
щепотка чесночного порошка.
Приготовление:
Нарезать печенку тонкими брусочками. Перемешать муку с перцем и солью, запанировать печень. Воду перемешать со всеми остальными продуктами, кроме масла. Раскалить масло в сковороде, выложить печень и до зарумянивания обжарить кусочки, затем залить ее подготовленной смесью и потушить 15-20 мин до готовности на среднем огне.
5. Печнь в соусе с белым вином
Ингредиенты:
500 г печени,
100 мл вина белого,
3 зубчика чеснока,
2 красных луковицы,
1 пучок петрушки,
по 2 ст. л. сливочного масла и коньяка,
1 ст. л. оливкового масла,
1 ч. л. морской соли,
¼ ч. л. свежемолотого черного перца.
Приготовление:
Порубить мелко петрушку, полукольцами нарезать лук и обжарить его на сильном огне с 1 ст. л. сливочного масла до прозрачности. Раздавить чеснок, положить его к луку, жарить 2-3 мин, поперчить и посолить, влить вино, выпарить его полностью, добавить три четверти нарезанной петрушки, перемешать и убрать соус с плиты. Промыть и обсушить печень, убрать пленки, нарезать соломкой толщиной 1-1,5 см, раскалить на толстодонной сковороде 1 ст. л. сливочного масла, влить оливковое, выложить печень, поперчить и посолить, жарить с каждой стороны по 2 мин. Влить к печени коньяк, перемешать, тушить все еще 30 сек. Перед подачей полить печень приготовленным соусом и посыпать остальной петрушкой.
6. Печень, жареная по-восточному
Ингредиенты:
500 г печени,
1 зубчик чеснока,
4 ст. л. растительного масла,
1 ст. л. крахмала,
по 1 ч. л. имбиря молотого и соли,
зелень,
соус - 2 ст. л. куриного бульона,
1,5 ст. л. соевого соуса,
1 ст. л. томат-пасты,
1 ч. л. крахмала.
Приготовление:
Промыть и подготовить печень, нарезать ее тонкими пластинками, затем разрезать их на полоски по 2,5 см шириной. Перемешать имбирь, крахмал и соль, влить по 2 ст. л. раст. масла и воды, довести до однородности. Запанировать печень в крахмальной смеси, на 15 мин оставить. В сковороде разогреть 2 ст. л. масла растительного, быстро обжарить печень со всех сторон, добавить зелень и печенок, жарить еще 30 сек. Перемешать томат-пасту, бульон, сахар и соевый соус, влить к печени, довести до кипения, потушить еще 30 сек, убрать с огня, полить печень при подаче соусом.
Мария Зимина