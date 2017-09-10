Чем заменить продукты в рецептах
Иногда, читая рецепты и сопоставляя их с имеющимися в наличии продуктами, мы разочарованно разводим руками.
Чтобы таких случаев стало меньше, воспользуйтесь нашим списком взаимозаменяемых продуктов для приготовления различных блюд.
Коричневый сахар - обычный сахарный песок.
Пекарский порошок (разрыхлитель) можно успешно заменить содой, погашенной лимонным соком.
Мука соевая - пшеничная мука.
Лимон 1 шт - лимонная кислота 6-10 г.
Ванильная эссенция 0,5 г - ванилин 0,037 г.
Патока 1 кг - сахар 750 г.
Ром 100 гр - ромовая эссенция 10-15 г - коньяк 100 г.
Лайм - лимон.
Кукурузный крахмал - картофельный крахмал.
Дижонская горчица - это почти что обычная горчица с добавлением сахара.
Кленовый сироп с легкостью можно заменить медом.
Бальзамический уксус - винным уксусом.
Кокосовое молоко - в соусах кокосовое молоко можно заменять нежирными (10-15%) сливками, в десертах - обычным молоком.
Артишок - свежие артишоки можно заменить консервированными. А консервированные артишоки заменяемы консервированными сладкими перцами.
Лук-порей - тоже можно заменить репчатым луком и наоборот - для более мягкого вкуса можно заменить репчатый лук - пореем.
Папайя - заменяется дыней.
Шпинат - обычным щавелем.
Шоколад - 3 ст. л. какао порошка и 1 ст. л. растительного масла
Сметана - натуральным йогуртом и наоборот.
Взбитые сливки - 1,5 чашки сгущенного молока и ч.л. лимонного сока. Взбивать, как обычные сливки. Другой вариант замены взбитых сливок - сделать пюре из банана и взбить его с яичным белком. Добавить пару капель ванильного экстракта и сахара.
Орегано - майоран.
Простокваша 1 стакан - 1 стол. ложка лимонного сока,смешанного со стаканом молока
Кукурузный крахмал - заменяется любым
Белое вино могут заменить в любом соусе 2 кусочка сахара, растворенные в небольшом количестве уксуса.
Блинную муку можно получить, соединив пшеничную муку и разрыхлитель.
Сыр Пармезан - любым твердым сыром.
Японский рис для суши - любым круглозерным рисом.
Васаби - иногда заменяют горчицей или смесью горчицы с хреном, но замена по вкусу неравнозначна.
Мария Зимина