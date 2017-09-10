Чем заменить продукты в рецептах

Иногда, читая рецепты и сопоставляя их с имеющимися в наличии продуктами, мы разочарованно разводим руками.

Чтобы таких случаев стало меньше, воспользуйтесь нашим списком взаимозаменяемых продуктов для приготовления различных блюд.

Коричневый сахар - обычный сахарный песок.

Пекарский порошок (разрыхлитель) можно успешно заменить содой, погашенной лимонным соком.

Мука соевая - пшеничная мука.

Лимон 1 шт - лимонная кислота 6-10 г.

Ванильная эссенция 0,5 г - ванилин 0,037 г.

Патока 1 кг - сахар 750 г.

Ром 100 гр - ромовая эссенция 10-15 г - коньяк 100 г.

Лайм - лимон.

Кукурузный крахмал - картофельный крахмал.

Дижонская горчица - это почти что обычная горчица с добавлением сахара.

Кленовый сироп с легкостью можно заменить медом.

Бальзамический уксус - винным уксусом.

Кокосовое молоко - в соусах кокосовое молоко можно заменять нежирными (10-15%) сливками, в десертах - обычным молоком.

Артишок - свежие артишоки можно заменить консервированными. А консервированные артишоки заменяемы консервированными сладкими перцами.

Лук-порей - тоже можно заменить репчатым луком и наоборот - для более мягкого вкуса можно заменить репчатый лук - пореем.

Папайя - заменяется дыней.

Шпинат - обычным щавелем.

Шоколад - 3 ст. л. какао порошка и 1 ст. л. растительного масла

Сметана - натуральным йогуртом и наоборот.

Взбитые сливки - 1,5 чашки сгущенного молока и ч.л. лимонного сока. Взбивать, как обычные сливки. Другой вариант замены взбитых сливок - сделать пюре из банана и взбить его с яичным белком. Добавить пару капель ванильного экстракта и сахара.

Орегано - майоран.

Простокваша 1 стакан - 1 стол. ложка лимонного сока,смешанного со стаканом молока

Кукурузный крахмал - заменяется любым

Белое вино могут заменить в любом соусе 2 кусочка сахара, растворенные в небольшом количестве уксуса.

Блинную муку можно получить, соединив пшеничную муку и разрыхлитель.

Сыр Пармезан - любым твердым сыром.

Японский рис для суши - любым круглозерным рисом.

Васаби - иногда заменяют горчицей или смесью горчицы с хреном, но замена по вкусу неравнозначна.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина