Сметанный десерт с ягодами (сметанный торт-желе)

Для такого торта подойдут не только любые ягоды, но и фрукты. Чернику, полевую клубнику, малину, красную и чёрную смородину кладите целиком, а сливы, груши, яблоки, бананы, персики порежьте на мелкие кусочки.

Ингредиенты:

Желатин – 5 чайных ложек

Холодная кипячёная вода – 0,5 литра

Сметана – 1 литр

Сахар – полстакана

Ягоды – 1-1,2 литра.

Приготовление:

Желатин положить в эмалированную посуду, залить холодной кипячёной водой и оставить на 40-60 минут. Когда желатин набухнет, подогреть массу, постоянно помешивая до полного растворения желатина. До кипения не доводить!

Соединить полученную массу со сметаной и сахаром. Перемешивать до однородного состояния. Добавить ягоды и/или фрукты, размешать, чтобы они равномерно распределились.

Смесь залить в силиконовую форму. Убрать в холодильник для застывания на несколько часов. Через 3-4 часа десерт готов. Торт-желе аккуратно вынуть из формы, перед подачей на стол порезать на куски.

Вместо силиконовой формы можно использовать обычную эмалированную миску и потом резать торт на кусочки прямо в ней. А можно разложить смесь по бокалам, креманкам или маленьким силиконовым формочкам – тогда получится порционный десерт, и его вообще не нужно будет резать.

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Мария Зимина