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Манные кексы с курагой

Манные кексы с курагой. 13538.jpeg

Рецепт очень простой, готовятся кексы тоже недолго. А результат понравится и взрослым и детям.

На 100 г продукта:

Ккал: 165,4

Белки: 6,4 г

Углеводы: 31,2 г

Жиры: 1,3 г

Ингредиенты:

- крупа манная 150 г;

- кефир 1% 200 мл;

- яйцо 1 шт.;

- яичный белок 1 шт;

- разрыхлитель 1 ч. л.;

- щепотка соли;

- курага 100 г (+ -).

Приготовление:

1. Хорошенько взбиваем яйцо и белок.

2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.

3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.

4. Заполнить формочки на 2/3, в центр положить курагу.

5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

 

 

 

Мария Зимина
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