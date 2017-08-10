Манные кексы с курагой
Рецепт очень простой, готовятся кексы тоже недолго. А результат понравится и взрослым и детям.
На 100 г продукта:
Ккал: 165,4
Белки: 6,4 г
Углеводы: 31,2 г
Жиры: 1,3 г
Ингредиенты:
- крупа манная 150 г;
- кефир 1% 200 мл;
- яйцо 1 шт.;
- яичный белок 1 шт;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- щепотка соли;
- курага 100 г (+ -).
Приготовление:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белок.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнить формочки на 2/3, в центр положить курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
Мария Зимина