Розочки из яблок

Простое и красивое лакомство к чаю для наших деток. Не стыдно и гостей угостить.

Ингредиенты:

- 1/2 лимона

- яблоки 2 шт.

- абрикосовый джем 3 ст.л.

- тесто слоеное 250 г

- вода

- корица (по желанию)

- пудра сахарная

Приготовление:

1. Выжимаем сок пол-лимона, разбавляем с водой пополам.

2. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем тонкими ломтиками. Яблоки можно резать как вдоль так и поперек.

3. Яблоки смешиваем с соком лимона и водой, нагреваем в микроволновке в течении 3 мин.

4. Яблоки откинуть на дуршлаг, дать обсохнуть.

5. Отдельно смешиваем 3 ложки абрикосового джема и 2 ложки воды. Нагреваем в микроволновке 1 мин и хорошенько перемешиваем.

6. Раскатываем тесто, нарезаем полосками около 2 см шириной и во всю длину теста, смазываем джемом . Нарезая тесто ориентируйтесь на ширину яблок, ширина теста должна быть такой же как ломтики яблок, а лучше если она будет с небольшим зазором.

7. Раскладываем яблоки шкуркой вверх, можно присыпать корицей. Яблоки выкладываем шкуркой вверх. Яблоки нужно выкладывать так что бы снизу тесто немного выступало (3-5 мм.), а яблоко слегка свисало над тестом сверху. Если яблоки очень тонко нарезаны, то лучше их выкладывать внахлёст друг на друга, а если у вас более толстые ломтики, то их нужно класть рядом друг с другом.

8. Осторожно сворачиваем рулетик из теста и яблок и формируем розочку. Тесто снизу можно слегка стянуть и сформировать бутон цветка, а лепестки в виде яблок слегка расправить.

9. Раскладываем розочки в формочки или выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем при температуре 180-200 градусов в течении 10-20 минут.

10. Готовые розочки выкладываем на блюдо. При желании можно посыпать сахарной пудрой.

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Мария Зимина