Говядина в рукаве: четыре простых и вкусных рецепта
Говядина иногда может получаться суховатой – в этом главный недостаток этого мяса. Конечно, этого можно избежать, если готовить это мясо в соответствии со всеми рекомендациями, но еще проще – приготовить говядину в рукаве, и тогда она точно не будет сухой или не очень вкусной.
Рецепт первый: Говядина в рукаве с чесноком
Ингредиенты:
700 г говядины одним куском
по 2 ст.л. соли и сока лимона
1 ч.л. сахара
специи (лавровый лист, чеснок, перец, горчица)
растительное масло
Приготовление:
Растворить соль в 1 л воды, добавить сок лимона, сахар, растворить его, промытое мясо опустить в этот раствор (он должен полностью покрыть мясо), всыпать 4 горошины перца, положить 2 лавра, сверху поставить тяжелый груз и выдержать так 12 ч при комнатной температуре. Если в помещении слишком жарко, через час уберите мясо в холодильник.
Достать говядину из рассола, обсушить, натереть смесью горчицы, перца и растительного масла.
Сделать в мясе надрезы, нашпиговать чесноком, на полчаса оставить.
Выложить мясо в рукав для запекания, влить 100 мл воды, запечь в разогретой до 180 градусов духовке до закипания воды в рукаве, после закипания снизить нагрев духовки до 120-150 градусов, запекать мясо еще 1 ч 20 мин.
Выключив духовку, мясо оставить в ней еще на 20 мин.
Подавать такую говядину можно в виде горячего или холодной закуски.
Рецепт второй: Говядина в рукаве в горчичной корочке
Ингредиенты:
1 кусок говядины весом 1,5 кг
горчица
майонез
соль
перец
Приготовление:
Натереть мясо перцем и солью, на час оставить, натереть горчицей и на ночь убрать в холодильник.
Обмазать майонезом, выложить в рукав, поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать час, убавить температуру до 180 градусов и запекать еще 1,5 ч.
Рецепт третий: Говядина в рукаве по-восточному с имбирем
Ингредиенты:
говядина кусок весом 1 кг
1-2 зубчика чеснока
½ стакана соевого соуса
¼ стакана растительного масла
3 ч.л. имбиря свежего кусочками
острый перец
Приготовление:
Измельчить чеснок и имбирь в блендере, перемешать с маслом и соевым соусом, в маринад выложить мясо и оставить на полчаса – за это время несколько раз перевернуть.
Выложить замариновавшееся мясо в рукав для запекания, выложить рукав на противень, поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить час или до готовности.
Рукав разрезать, выложить мясо на блюдо и полить образовавшимся на дне рукава соусом.
Рецепт четвертый: Говядина в рукаве с луком и паприкой
Ингредиенты:
800 г говядины одним куском
1 луковица
3 ст.л. соевого соуса
1 ст.л. оливкового масла
1 ч.л. паприки молотой
молотый черный перец
Приготовление:
Нарезать лук полукольцами, соединить с соевым соусом, маслом, специями, выложить в соус мясо, оставить для маринования на 1 ч при комнатной температуре, за это время несколько раз перевернуть.
Выложить мясо (можно вместе с луком) в рукав для запекания, по бокам его закрыть, поставить в духовку, разогретую до 200градусов, запекать 1 ч или до готовности.
Выбирайте любой из рецептов и готовьте вкусную говядину на радость мужчинам и всем любителям мяса.Мария Зимина