Говядина в рукаве: четыре простых и вкусных рецепта

Говядина иногда может получаться суховатой – в этом главный недостаток этого мяса. Конечно, этого можно избежать, если готовить это мясо в соответствии со всеми рекомендациями, но еще проще – приготовить говядину в рукаве, и тогда она точно не будет сухой или не очень вкусной.

Рецепт первый: Говядина в рукаве с чесноком

Ингредиенты:

700 г говядины одним куском

по 2 ст.л. соли и сока лимона

1 ч.л. сахара

специи (лавровый лист, чеснок, перец, горчица)

растительное масло

Приготовление:

Растворить соль в 1 л воды, добавить сок лимона, сахар, растворить его, промытое мясо опустить в этот раствор (он должен полностью покрыть мясо), всыпать 4 горошины перца, положить 2 лавра, сверху поставить тяжелый груз и выдержать так 12 ч при комнатной температуре. Если в помещении слишком жарко, через час уберите мясо в холодильник.

Достать говядину из рассола, обсушить, натереть смесью горчицы, перца и растительного масла.

Сделать в мясе надрезы, нашпиговать чесноком, на полчаса оставить.

Выложить мясо в рукав для запекания, влить 100 мл воды, запечь в разогретой до 180 градусов духовке до закипания воды в рукаве, после закипания снизить нагрев духовки до 120-150 градусов, запекать мясо еще 1 ч 20 мин.

Выключив духовку, мясо оставить в ней еще на 20 мин.

Подавать такую говядину можно в виде горячего или холодной закуски.

Рецепт второй: Говядина в рукаве в горчичной корочке

Ингредиенты:

1 кусок говядины весом 1,5 кг

горчица

майонез

соль

перец

Приготовление:

Натереть мясо перцем и солью, на час оставить, натереть горчицей и на ночь убрать в холодильник.

Обмазать майонезом, выложить в рукав, поставить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать час, убавить температуру до 180 градусов и запекать еще 1,5 ч.

Рецепт третий: Говядина в рукаве по-восточному с имбирем

Ингредиенты:

говядина кусок весом 1 кг

1-2 зубчика чеснока

½ стакана соевого соуса

¼ стакана растительного масла

3 ч.л. имбиря свежего кусочками

острый перец

Приготовление:

Измельчить чеснок и имбирь в блендере, перемешать с маслом и соевым соусом, в маринад выложить мясо и оставить на полчаса – за это время несколько раз перевернуть.

Выложить замариновавшееся мясо в рукав для запекания, выложить рукав на противень, поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить час или до готовности.

Рукав разрезать, выложить мясо на блюдо и полить образовавшимся на дне рукава соусом.

Рецепт четвертый: Говядина в рукаве с луком и паприкой

Ингредиенты:

800 г говядины одним куском

1 луковица

3 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. паприки молотой

молотый черный перец

Приготовление:

Нарезать лук полукольцами, соединить с соевым соусом, маслом, специями, выложить в соус мясо, оставить для маринования на 1 ч при комнатной температуре, за это время несколько раз перевернуть.

Выложить мясо (можно вместе с луком) в рукав для запекания, по бокам его закрыть, поставить в духовку, разогретую до 200градусов, запекать 1 ч или до готовности.

Выбирайте любой из рецептов и готовьте вкусную говядину на радость мужчинам и всем любителям мяса.

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Мария Зимина