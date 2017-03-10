Пышные бублики
Отличный рецепт бубликов к чаю или кофе. Готовятся они просто и быстро. А съедаются ещё быстрее, так что делайте двойную порцию.
Ингредиенты:
3 желтка
3 ст. ложки сметаны
50 г сливочного масла
3-4 ст. ложки сахара
75 мл теплого молока
1 ч. ложка с горкой сухих дрожжей
1 пакетик ванилина
щепотка соли
2.5 - 3 стакана муки
горсть изюма по желанию
Приготовление:
Все продукты должный быть комнатной температуры.
В молоке растворить дрожжи, пока убрать в сторону.
Масло растереть, добавить 1 желток и 1 столовую ложку сахара, растереть пока масса не станет однородной. Так постепенно добавить все желтки и сахар.
Затем добавить соль, сметану и ваниль, все еще раз хорошо размешать.
Влить молоко с дрожжами, всыпать просеянную муку порциями (добавить изюм если используете), замесить эластичное тесто. Хорошо вымесить его несколько минут.
Переложить в миску смазанную растительным маслом, дать подойти в тепле 1 час.
Готовое тесто обмять, сформовать 10 бубликов. Уложить на противень, дать подойти еще 15 минут.
Духовку нагреть на 180-200 градусов. Бублики смазать желтком и посыпать сахаром. Выпекать до готовности.Мария Зимина