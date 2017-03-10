Пышные бублики

Отличный рецепт бубликов к чаю или кофе. Готовятся они просто и быстро. А съедаются ещё быстрее, так что делайте двойную порцию.

Ингредиенты:

3 желтка

3 ст. ложки сметаны

50 г сливочного масла

3-4 ст. ложки сахара

75 мл теплого молока

1 ч. ложка с горкой сухих дрожжей

1 пакетик ванилина

щепотка соли

2.5 - 3 стакана муки

горсть изюма по желанию

Приготовление:

Все продукты должный быть комнатной температуры.

В молоке растворить дрожжи, пока убрать в сторону.

Масло растереть, добавить 1 желток и 1 столовую ложку сахара, растереть пока масса не станет однородной. Так постепенно добавить все желтки и сахар.

Затем добавить соль, сметану и ваниль, все еще раз хорошо размешать.

Влить молоко с дрожжами, всыпать просеянную муку порциями (добавить изюм если используете), замесить эластичное тесто. Хорошо вымесить его несколько минут.

Переложить в миску смазанную растительным маслом, дать подойти в тепле 1 час.

Готовое тесто обмять, сформовать 10 бубликов. Уложить на противень, дать подойти еще 15 минут.

Духовку нагреть на 180-200 градусов. Бублики смазать желтком и посыпать сахаром. Выпекать до готовности.

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Мария Зимина