Домашние ватрушки с творогом

Ватрушки с творогом - прекрасная домашняя выпечка, знакомая нам с детства. По этому рецепту творожные ватрушки получаются очень вкусными, пышными и ароматными.

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

1/2 пакетика ванильного сахара;

1/4 ч. л. соли;

250 мл молока;

500-550 г муки;

1 ст. л. сухих дрожжей;

80 г сливочного масла.

Для начинки:

500 г творога;

2-3 ст. л. сахара;

1 яйцо;

1/2 пакетика ванильного сахара.

Для смазывания ватрушек:

1 яйцо;

1 ст. л. молока.

Приготовление:

Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью. Влить теплое молоко, перемешать. Муку смешать с сухими дрожжами и, добавляя постепенно, в яично-молочную смесь замешивать тесто сначала венчиком, потом руками. В последнюю очередь добавить растопленное сливочное масло и вмесить его в тесто. Тесто должно получиться однородным и мягким. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем и убрать в теплое место для подъема на 1-1,5 часа. Готовое тесто значительно увеличится в объеме.

Для приготовления начинки растереть творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром.

Из теста сформовать небольшие одинаковые шарики и выложить их на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. Оставить на 20 минут для подъема.

Затем продавить середину каждого шарика теста почти до основания. В получившиеся углубления выложить творожную начинку.Смазать все домашние ватрушки с творогом смесью яйца с молоком и оставить еще на 10 минут.

Затем поставить в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать до золотистого цвета, примерно 25 минут.

Готовые творожные ватрушки переложить с противня на решетку и остудить.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина