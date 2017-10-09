Домашние ватрушки с творогом
Ватрушки с творогом - прекрасная домашняя выпечка, знакомая нам с детства. По этому рецепту творожные ватрушки получаются очень вкусными, пышными и ароматными.
Ингредиенты:
Для теста:
1 яйцо;
2 ст. л. сахара;
1/2 пакетика ванильного сахара;
1/4 ч. л. соли;
250 мл молока;
500-550 г муки;
1 ст. л. сухих дрожжей;
80 г сливочного масла.
Для начинки:
500 г творога;
2-3 ст. л. сахара;
1 яйцо;
1/2 пакетика ванильного сахара.
Для смазывания ватрушек:
1 яйцо;
1 ст. л. молока.
Приготовление:
Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью. Влить теплое молоко, перемешать. Муку смешать с сухими дрожжами и, добавляя постепенно, в яично-молочную смесь замешивать тесто сначала венчиком, потом руками. В последнюю очередь добавить растопленное сливочное масло и вмесить его в тесто. Тесто должно получиться однородным и мягким. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем и убрать в теплое место для подъема на 1-1,5 часа. Готовое тесто значительно увеличится в объеме.
Для приготовления начинки растереть творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром.
Из теста сформовать небольшие одинаковые шарики и выложить их на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. Оставить на 20 минут для подъема.
Затем продавить середину каждого шарика теста почти до основания. В получившиеся углубления выложить творожную начинку.Смазать все домашние ватрушки с творогом смесью яйца с молоком и оставить еще на 10 минут.
Затем поставить в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать до золотистого цвета, примерно 25 минут.
Готовые творожные ватрушки переложить с противня на решетку и остудить.Мария Зимина