Суши-торт из авокадо, огурца и лосося
Рецепт идеально подходит для тех, кто не хочет мучиться с раскатыванием и разрезанием суши. Сложили все вместе и получили вкусный закусочный суши-торт.
Ингредиенты для 6-8 порций:
● 120 г риса для суши,
● 4 ст. л. рисового уксуса,
● 2 ст. л. сахара,
● 1 ч. л. соли
Для топпинга:
● 1 лист нори,
● 500 г свежего лосося (без костей и кожи),
● 2 ст. л. масла авокадо,
● 1 большой огурец,
● 1 авокадо,
● 4 ст. л. семян кунжута
Приготовление:
Замочите рис в холодной воде на час.
В это время подогрейте рисовый уксус, растворите в нем сахар и соль. Оставьте уксус до его полного остывания.
Затем откиньте рис на сито и оставьте его так еще на 30 минут. Переложите рис в кастрюлю с 360 мл воды. Вскипятите и варите рис в течение 5 минут. Не снимайте крышку и убавьте огонь до минимума. Варите рис еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте рису постоять под крышкой еще 10 минут.
Добавьте уксус и немного перемешайте рис. Дайте рису остыть до комнатной температуры.
Нарежьте лосося маленькими кусочками. Смешайте рыбу с семенами кунжута и маслом авокадо. Поставьте рыбу в холодильник, пока не будете ее использовать.
Почистите от кожицы огурец, порежьте не очень тонкими ломтиками.
Почистите авокадо и также нарежьте его.
Лист нори вырежьте по размеру раздвижной формы для торта. Положите лист на дно формы. Намочите руки и выложите на нори половину риса. Хорошо утрамбуйте рис.
Сверху положите огурец и авокадо, закончите лососем. Повторите слои еще раз.
Готовый торт поставьте в холодильник до момента подачи блюда на стол.
Мария Зимина