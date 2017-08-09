Суши-торт из авокадо, огурца и лосося

Рецепт идеально подходит для тех, кто не хочет мучиться с раскатыванием и разрезанием суши. Сложили все вместе и получили вкусный закусочный суши-торт.

Ингредиенты для 6-8 порций:

● 120 г риса для суши,

● 4 ст. л. рисового уксуса,

● 2 ст. л. сахара,

● 1 ч. л. соли

Для топпинга:

● 1 лист нори,

● 500 г свежего лосося (без костей и кожи),

● 2 ст. л. масла авокадо,

● 1 большой огурец,

● 1 авокадо,

● 4 ст. л. семян кунжута

Приготовление:

Замочите рис в холодной воде на час.

В это время подогрейте рисовый уксус, растворите в нем сахар и соль. Оставьте уксус до его полного остывания.

Затем откиньте рис на сито и оставьте его так еще на 30 минут. Переложите рис в кастрюлю с 360 мл воды. Вскипятите и варите рис в течение 5 минут. Не снимайте крышку и убавьте огонь до минимума. Варите рис еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте рису постоять под крышкой еще 10 минут.

Добавьте уксус и немного перемешайте рис. Дайте рису остыть до комнатной температуры.

Нарежьте лосося маленькими кусочками. Смешайте рыбу с семенами кунжута и маслом авокадо. Поставьте рыбу в холодильник, пока не будете ее использовать.

Почистите от кожицы огурец, порежьте не очень тонкими ломтиками.

Почистите авокадо и также нарежьте его.

Лист нори вырежьте по размеру раздвижной формы для торта. Положите лист на дно формы. Намочите руки и выложите на нори половину риса. Хорошо утрамбуйте рис.

Сверху положите огурец и авокадо, закончите лососем. Повторите слои еще раз.

Готовый торт поставьте в холодильник до момента подачи блюда на стол.

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Мария Зимина