Творожные сырки своими руками
Это не просто очень вкусное лакомство, но еще и очень полезное! Правда о пользе покупных сырков говорить можно с большой натяжкой. Поэтому предлагаем приготовить их своими руками.
Ингредиенты:
200 г творога
2 ст. л. сахарной пудры (без горки)
30 г сливочного масла
80 г шоколада
1 пакетик ванилина или ванильного сахара
Начинка: карамель, джем, кокосовая стружка - на ваше усмотрение
Приготовление:
1. Шоколад растапливаем на водяной бане. Силиконовой кисточкой смазываем формочки тонким слоем шоколада. Убираем формочки в морозилку на 3-4 минуты. Если есть необходимость, можно повторить нанесение шоколада на те места, где есть "пробелы" и снова отправить в морозильную камеру на 2-3 минуты.
2. Пока шоколад застывает, творог растираем с сахарной пудрой, ванилином и размягченным сливочным маслом.
3. Достаем формочки из морозилки, наполняем на 1/3 творожной массой, кладем в центр начинку, заполняем до конца творогом. Сверху смазываем творог растопленным шоколадом и убираем в холодильник до подачи.Мария Зимина