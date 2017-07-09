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Творожные сырки своими руками

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Это не просто очень вкусное лакомство, но еще и очень полезное! Правда о пользе покупных сырков говорить можно с большой натяжкой. Поэтому предлагаем приготовить их своими руками.

Ингредиенты:

200 г творога

2 ст. л. сахарной пудры (без горки)

30 г сливочного масла

80 г шоколада

1 пакетик ванилина или ванильного сахара

Начинка: карамель, джем, кокосовая стружка - на ваше усмотрение

Приготовление:

1. Шоколад растапливаем на водяной бане. Силиконовой кисточкой смазываем формочки тонким слоем шоколада. Убираем формочки в морозилку на 3-4 минуты. Если есть необходимость, можно повторить нанесение шоколада на те места, где есть "пробелы" и снова отправить в морозильную камеру на 2-3 минуты.

2. Пока шоколад застывает, творог растираем с сахарной пудрой, ванилином и размягченным сливочным маслом.

3. Достаем формочки из морозилки, наполняем на 1/3 творожной массой, кладем в центр начинку, заполняем до конца творогом. Сверху смазываем творог растопленным шоколадом и убираем в холодильник до подачи. 

Мария Зимина
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