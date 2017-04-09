Быстрая выпечка к чаю: четыре идеи
У быстрой выпечки к чаю есть как минимум два преимущества перед другими видами домашних десертов. Во-первых, на ее приготовление уходит мало времени и сил. А, во-вторых, готовится она из простых ингредиентов, которые обычно всегда под рукой.
1. Рулет «Вкусный»
Ингредиенты:
для теста:
Яйца — 3 шт.
Сахар — 5 ст. л.
Щепотка соли
Сухое молоко или сливки — 5 ст. л.
Мука — 5 ст. л.
для крема:
Вареная сгущенка — 1 банка
Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Сначала с помощью миксера хорошенько взбейте яйца.
2. Введите сахар, соль, еще раз тщательно все взбейте.
3. К полученной яичной массе добавьте сухое молоко, муку, соду. По консистенции тесто должно получиться как на блины или немного гуще.
4. Застелите противень бумагой для выпечки и вылейте на него тонким слоем тесто.
5. Выпекайте рулет в разогретой до 180°С духовке примерно 5-7 минут.
6. Достав противень из духовки, сразу же смажьте корж тонким слоем сгущенки. Выложите очищенные бананы и сверните рулет.
7. Сверху посыпьте рулет дроблеными орехами, сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
2. Печенье «Медовое»
Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст.
Мука — 1 ст. с горкой
Натуральный мед — 2 ст. л.
Ванилин — 1 ч. л.
Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
Растительное масло — 1 - 2 ст. л.
Приготовление:
1. Взбейте миксером или венчиком яйца. Введите сахар, ванилин и мед и вымесите тесто.
2. Добавьте растительное масло и снова все перемешайте. Масса должна получиться жидкой.
3. С помощью столовой ложки, смоченной в холодной воде, выложите печенья на смазанный маслом противень.
4. Выпекайте печенье в разогретой до 180°С духовке в течение 10-15 минут.
3. Коврижка «Наташа»
Ингредиенты:
Крепкая заварка — 1 ст.
Сахар — 2/3 ст.
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель для теста — 1/2 ч.л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Мука — 1,5 ст.
Любое варенье или джем — 2 ст. л.
Приготовление:
1. Разотрите яйцо с сахаром, добавьте варенье, растительное масло, разрыхлитель, перемешайте.
2. Введите заварку и муку и замесите тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
3. Смажьте глубокую форму маслом и вылейте в нее массу.
4. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут, пока тесто полностью не пропечется.
4. Пирог «Страна Лимония»
Ингредиенты:
Сливочное масло — 100 г
Сметана 20%-ной жирности — 0,5 ст.
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст.
Мука — 1 ст.
Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
Лимон — 1 шт.
Приготовление:
1. На паровой бане растопите сливочное масло.
2. Вымытый лимон пропустите через мясорубку (косточки следует извлечь из него заранее).
3. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
4. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте в нее тесто.
5. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке около получаса.Мария Зимина