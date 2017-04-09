Быстрая выпечка к чаю: четыре идеи

У быстрой выпечки к чаю есть как минимум два преимущества перед другими видами домашних десертов. Во-первых, на ее приготовление уходит мало времени и сил. А, во-вторых, готовится она из простых ингредиентов, которые обычно всегда под рукой.

1. Рулет «Вкусный»

Ингредиенты:

для теста:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 5 ст. л.

Щепотка соли

Сухое молоко или сливки — 5 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

для крема:

Вареная сгущенка — 1 банка

Банан — 1-2 шт.

Приготовление:

1. Сначала с помощью миксера хорошенько взбейте яйца.

2. Введите сахар, соль, еще раз тщательно все взбейте.

3. К полученной яичной массе добавьте сухое молоко, муку, соду. По консистенции тесто должно получиться как на блины или немного гуще.

4. Застелите противень бумагой для выпечки и вылейте на него тонким слоем тесто.

5. Выпекайте рулет в разогретой до 180°С духовке примерно 5-7 минут.

6. Достав противень из духовки, сразу же смажьте корж тонким слоем сгущенки. Выложите очищенные бананы и сверните рулет.

7. Сверху посыпьте рулет дроблеными орехами, сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

2. Печенье «Медовое»

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст.

Мука — 1 ст. с горкой

Натуральный мед — 2 ст. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 - 2 ст. л.

Приготовление:

1. Взбейте миксером или венчиком яйца. Введите сахар, ванилин и мед и вымесите тесто.

2. Добавьте растительное масло и снова все перемешайте. Масса должна получиться жидкой.

3. С помощью столовой ложки, смоченной в холодной воде, выложите печенья на смазанный маслом противень.

4. Выпекайте печенье в разогретой до 180°С духовке в течение 10-15 минут.

3. Коврижка «Наташа»

Ингредиенты:

Крепкая заварка — 1 ст.

Сахар — 2/3 ст.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель для теста — 1/2 ч.л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Мука — 1,5 ст.

Любое варенье или джем — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Разотрите яйцо с сахаром, добавьте варенье, растительное масло, разрыхлитель, перемешайте.

2. Введите заварку и муку и замесите тесто. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.

3. Смажьте глубокую форму маслом и вылейте в нее массу.

4. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут, пока тесто полностью не пропечется.

4. Пирог «Страна Лимония»

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Сметана 20%-ной жирности — 0,5 ст.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст.

Мука — 1 ст.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

1. На паровой бане растопите сливочное масло.

2. Вымытый лимон пропустите через мясорубку (косточки следует извлечь из него заранее).

3. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.

4. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте в нее тесто.

5. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке около получаса.

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Мария Зимина