Бастурма из курицы
Простой рецепт отличной закуски на все случаи жизни - пикантная пряная курочка. Предлагаем рецепт приготовления бастурмы из курицы в духовке.
Ингредиенты:
Куриная грудка - 800 Грамм
Вода - 3 Стакана
Перец горошком - 1 Чайная ложка
Соль - 2 Ст. ложки
Сахар - 2 Ст. ложки
Лавровый лист - 2-3 Штук
Мед - 2 Ст. ложки
Оливковое масло - 2 Ст. ложки
Соевый соус - 1 Ст. ложка
Паприка - 1 Ст. ложка
Чеснок - 2-3 Зубчиков
Количество порций: 3-4
Приготовление:
Куриные грудки нужно помыть и разделить на полугрудки.
В емкость налейте воду, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист. Куриные грудки положите в маринад, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
На следующий день мясо нужно вытащить из маринада, промыть хорошенько под проточной водой и обсушить салфеткой. Приготовить глазурь из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, перца и чеснока.
Грудки хорошо смажьте глазурью и оставьте мариноваться на 2-3 часа.
Сверните грудки в рулеты, плотно обвяжите ниткой и уберите в холодильник на ночь.
Духовку нагрейте до 160 градусов. Запекать можно в форме или на противне, застеленном фольгой. Поставьте мясо в духовку на 1 час. Через 40 минут от начала запекания увеличьте температуру до 180 градусов, выньте мясо из духовки и смажьте его накопившимся соком. Затем готовое мясо выньте из духовки, дайте ему остыть.
Готовую бастурму из курицы в духовке перед подачей тонко нарезаем и охлаждаем.
Мария Зимина