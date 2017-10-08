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Бастурма из курицы

Бастурма из курицы. 14110.jpeg

Простой рецепт отличной закуски на все случаи жизни - пикантная пряная курочка. Предлагаем рецепт приготовления бастурмы из курицы в духовке.

Ингредиенты:

Куриная грудка - 800 Грамм

Вода - 3 Стакана

Перец горошком - 1 Чайная ложка

Соль - 2 Ст. ложки

Сахар - 2 Ст. ложки

Лавровый лист - 2-3 Штук

Мед - 2 Ст. ложки

Оливковое масло - 2 Ст. ложки

Соевый соус - 1 Ст. ложка

Паприка - 1 Ст. ложка

Чеснок - 2-3 Зубчиков

Количество порций: 3-4

Приготовление:

Куриные грудки нужно помыть и разделить на полугрудки.

В емкость налейте воду, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист. Куриные грудки положите в маринад, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 24 часа.

На следующий день мясо нужно вытащить из маринада, промыть хорошенько под проточной водой и обсушить салфеткой. Приготовить глазурь из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, перца и чеснока.

Грудки хорошо смажьте глазурью и оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Сверните грудки в рулеты, плотно обвяжите ниткой и уберите в холодильник на ночь.

Духовку нагрейте до 160 градусов. Запекать можно в форме или на противне, застеленном фольгой. Поставьте мясо в духовку на 1 час. Через 40 минут от начала запекания увеличьте температуру до 180 градусов, выньте мясо из духовки и смажьте его накопившимся соком. Затем готовое мясо выньте из духовки, дайте ему остыть.

Готовую бастурму из курицы в духовке перед подачей тонко нарезаем и охлаждаем. 

 

Мария Зимина
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