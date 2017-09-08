Селедочка маринованная пряная с лимонным соком
Селедка - это полезное лакомство. Она содержит ценные Омега 3, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Селедка чрезвычайно полезна для клеток мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Попробуйте засолить сами, ведь так намного вкуснее.
Ингредиенты:
На 1 кг сельди возьмите
3 столовые ложки соли,
2 чайные ложечки сахара,
0,5 чайной ложки лимонной кислоты, а лучше лимонного сока по вкусу,
черный перец горошком,
душистый перец,
растительное масло
0,5 литра кипяченой воды.
Также можно добавить кружочки сырой моркови, порезанный колечками красный лук и лавровый лист. Очень красиво смотрится в стеклянной баночке.
Приготовление:
Рыбку очистите, отрежьте хвост и плавники.
Приготовьте маринад. Растворите в воде сахар, соль и лимонную кислоту или сок лимона.
Все размешайте и залейте сельдь маринадом, поставив затем в холодильник на сутки.
Затем рыбу помойте под струей холодной проточной воды, нарежьте небольшими ломтиками и сложите в банку, приправив каждый слой специями и залив растительным маслом, добавив морковь, лаврушку и лук. Пусть еще немного постоит и пропитается.
Селедочка пряного посола готова. Можно мариновать тушку целиком, кусочками или свернутыми ломтиками филе.Мария Зимина