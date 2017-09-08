Селедочка маринованная пряная с лимонным соком

Селедка - это полезное лакомство. Она содержит ценные Омега 3, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Селедка чрезвычайно полезна для клеток мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Попробуйте засолить сами, ведь так намного вкуснее.

Ингредиенты:

На 1 кг сельди возьмите

3 столовые ложки соли,

2 чайные ложечки сахара,

0,5 чайной ложки лимонной кислоты, а лучше лимонного сока по вкусу,

черный перец горошком,

душистый перец,

растительное масло

0,5 литра кипяченой воды.

Также можно добавить кружочки сырой моркови, порезанный колечками красный лук и лавровый лист. Очень красиво смотрится в стеклянной баночке.

Приготовление:

Рыбку очистите, отрежьте хвост и плавники.

Приготовьте маринад. Растворите в воде сахар, соль и лимонную кислоту или сок лимона.

Все размешайте и залейте сельдь маринадом, поставив затем в холодильник на сутки.

Затем рыбу помойте под струей холодной проточной воды, нарежьте небольшими ломтиками и сложите в банку, приправив каждый слой специями и залив растительным маслом, добавив морковь, лаврушку и лук. Пусть еще немного постоит и пропитается.

Селедочка пряного посола готова. Можно мариновать тушку целиком, кусочками или свернутыми ломтиками филе.

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Мария Зимина