Оладьи на шоколаде
Неожиданный вариант знакомых нам с детства оладий. Оладьи на шоколаде понравятся всем сладкоежкам. Можно называть их просто "шоколадьи".
Ингредиенты:
Для оладий:
Молоко — 1 стакан
Яйцо — 1 шт
Сливочное масло — 2 ст. л. (перед готовкой растопить)
Мука — 1 стакан
Какао-порошок — 1/3 стакана
Сахар — 1/4 стакана
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Для соуса:
Жирные сливки — 300 г
Горький шоколад — 300 г
Сахар — 50 г
Приготовление:
Сначала в средней миске смешать молоко, яйцо, растопленное масло и все хорошенько взбить.
В отдельную ёмкость просеять муку, какао и соду. Добавить соль и сахар.
Перемешать все до однородной массы, чтобы не осталось комочков.
Нагреть сковороду на среднем огне. Обжарить на масле небольшие оладушки с обеих сторон.
Далее необходимо наломать шоколад и выложить его в отдельную термостойкую миску.
В маленькой кастрюльке нагреть сливки и сахар. Довести до кипения и снять с огня.
Залить этой смесью ломанный шоколад и перемешать до однородной массы.
Залить оладьи горячим шоколадным соусом и подавать к столу.Мария Зимина