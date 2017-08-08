Оладьи на шоколаде

Неожиданный вариант знакомых нам с детства оладий. Оладьи на шоколаде понравятся всем сладкоежкам. Можно называть их просто "шоколадьи".

Ингредиенты:

Для оладий:

Молоко — 1 стакан

Яйцо — 1 шт

Сливочное масло — 2 ст. л. (перед готовкой растопить)

Мука — 1 стакан

Какао-порошок — 1/3 стакана

Сахар — 1/4 стакана

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для соуса:

Жирные сливки — 300 г

Горький шоколад — 300 г

Сахар — 50 г

Приготовление:

Сначала в средней миске смешать молоко, яйцо, растопленное масло и все хорошенько взбить.

В отдельную ёмкость просеять муку, какао и соду. Добавить соль и сахар.

Перемешать все до однородной массы, чтобы не осталось комочков.

Нагреть сковороду на среднем огне. Обжарить на масле небольшие оладушки с обеих сторон.

Далее необходимо наломать шоколад и выложить его в отдельную термостойкую миску.

В маленькой кастрюльке нагреть сливки и сахар. Довести до кипения и снять с огня.

Залить этой смесью ломанный шоколад и перемешать до однородной массы.

Залить оладьи горячим шоколадным соусом и подавать к столу.

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Мария Зимина