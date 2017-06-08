Хитрости использования мультиварки
Самое главное преимущество мультиварки не в том, что она готовит вкуснее, а в том, что она готовит сама, без вашего присутствия.
Программ у нее не очень много, но... Блюд можно приготовить сотни и тысячи разных. Умелые хозяйки ее только крестиком вышивать не научили!
Как использовать мультиварку «не по программам»:
1. На программе «Тушение» за час можно вскипятить молоко. Если из холодильника - то полтора часа. Никто никуда не убегает.
2. На этой же программе за 5-6 часов получается великолепное топлёное молоко.
3. Кожух кастрюли-термос. Поэтому если тёплое молоко заквасить, то утром будет замечательный кефир (или ряженка из топленого молока).
4. На режиме «Варка на пару» за 5 минут получаются яйца «в мешочек», за 12 минут-«вкрутую»
5. На режиме «плов» получается изумительная тушеная картошка с золотисто поджаренным низом (мешать и контролировать не надо-умная кастрюля сама знает когда картошка готова и перейдет в режим подогрева)
6. На режиме «Тушение» совершенно прекрасная тушеная картошечка без поджарки снизу.
7. На режиме «Плов» самые ленивые мужики делают роскошный ужин из готовых пельменей:
Полкило мороженых пельменей прямо из пачки сыпем в кастрюлю, заливаем пол стаканом воды из под крана, солим и кладем ложку сливочного масла.
Нажимаем кнопку и ждём сигнала готовности - ничего мешать не надо! Пельмешки одна к одной, с поджаренным слегка снизу.
Теперь только такие и будете признавать - никаких кастрюль с кипятком!
8. На режиме «Выпечка» прекрасно жарится рыба и мясо любое.
9. На режиме «Тушение» за 12 часов получается наипрозрачнейший душистый холодец.
10. На режиме «Тушение» или «Гречка» можно делать 2 блюда сразу-внизу гарнир (крупа или картошка) а в верху в специальной корзинке, сосиски. котлеты,мясо, курочка.... Сок капает в гарнир и получается волшебно.
11. На режиме «Тушение» за 1,5 часа можно сварить любой ваш любимый суп. Вы удивитесь на сколько он прозрачный, неразваренный и душистый!
12. На режиме «выпечка» обжарить фарш с луком. Затем на режиме «Плов» в этот фарш положить сухие рожки или перья(разновидность макарон), залить кипятком чтоб только кончики торчали, посолить, перемешать и ждать сигнала готовности (кастрюля определит ее сама). Макароны по флотски к вашему столу!
Список можно продолжать и продолжать... Резюме одно: если у вас разновозрастная семья, или маленькие дети. или требуется диетпитание, или нет места для разных пароварок-кашеварок по отдельности, или вы выезжаете на дачу, или вы очень заняты на работе - мультиварка для вас.
Не путайте ее со скороваркой - это разные приборы. Мультяшка не делает быстрее - она делает в ваше отсутсвие!
Об одной функции мультиварки не сказали: она 13 часов поддерживает блюдо горячим. То есть если в 12 ночи поставить варить молочную кашу, она до полвторого, условно, доварится и до полседьмого стоит горячая и ждёт, когда ее съедят. Съели половину. вторая половина едоков подтягивается, допустим, к 10 утра - пожалуйста, им тоже горячая каша.
Утром заложили гречку, залили водой, посолили, положили сверху 4 сардельки и ушли на работу. В обед пришел сын и пообедал горячим - греть не надо, все готово. Потом пришел муж и тоже пообедал-всё горячее. Приплелась сама хозяйка и...сразу села за стол-ей тоже горяченькой гречки!
И котлета паровая в придачу. Кастрюльку помыли. Назавтра с утра за 10 мин делаем плов: мясо, лук, морковь, сверху рис соль и специи. Весь день все сыты.
Мультиварка не нужна вам только в одном случае-если у вас есть домработница.
Мария Зимина