Пять рецептов чизкейка
Чизкейк - блюдо европейской кухни. По сути, это творожный или сырный десерт. Существует множество вариаций чизкейка - от запеканки до пирожного суфле.
1. Чизкейк Нью-Йорк
Ингредиенты:
250 г песочного печенья
125 г сливочного масла
750 г сливочного сыра Филадельфия
3 яйца
220 г сахара
180 г сметаны
2 ч. ложки лимонной цедры
2 ч. ложки лимонного сока
Приготовление:
Круглую форму для запекания выложить фольгой. Печенье мелко покрошить, тщательно перемешать с чуть растопленным сливочным маслом. Уложить ровным слоем, захватив края, в форму. Хорошенько прижать.
Все оставшиеся ингредиенты взбить миксером до однородной массы. Вылить начинку на печенье и запекать в духовке 1 час при температуре 160 градусов.
Готовый чизкейк не вынимать сразу, дать ему медленно остыть в духовке. Тогда десерт останется ровным и красивым. Готовый чизкейк хранить в холодильнике.
2. Шоколадный чизкейк
Ингредиенты:
170 г печенья
75 г сливочного масла
220 г темного шоколада
370 г сливочного сыра
150 г сахара
3 яйца
150 мл сливок
щепотка ванили
Приготовление:
Печенье измельчить и смешать его с маслом. Выложить на дно формы для запекания.
Сливочный сыр взбить, добавить сахар, яйца, сливки и ваниль.
Растопить шоколад на водяной бане. Влить в основную начинку и перемешать.
Вылить начинку на корж из печенья и запекать в духовке 1 час при температуре 160 градусов.
Сразу десерт не вынимать, дать самостоятельно остыть в духовке.
3. Тыквенный чизкейк
Ингредиенты:
1,5 стакана белых сухарей
80 г сливочного масла
700 г сливочного сыра
170 г сахара
3 яйца
500 г уже запеченной тыквы
щепотка мускатного ореха
1 ч. ложка имбиря
Приготовление:
Смешать сухари, щепотку имбиря и масло. Выложить на дно формы и прижать. Корж выпекать в духовке 5 минут.
Сыр, яйца, сахар, тыкву и специи как следует измельчить в блендере. Выложить начинку на корж.
Выпекать десерт 1 час–1 час 10 минут при температуре 180 градусов.
Дать остыть в духовке, а потом дойти в холодильнике.
4. Чизкейк с клубникой и белым шоколадом без выпечки
Ингредиенты:
Для основы:
175 г песочного печенья
50 г сливочного масла
Для начинки:
200 г белого шоколада
300 г мягкого сливочного сыра
200 г сметаны
225 г клубники
Приготовление:
Измельчить печенье в крошку и смешать с размягченным маслом. Плотно утрамбовать массу на дно и стенки круглой разъемной формы диаметром 20 см. Поместить в холодильник.
Растопить шоколад на паровой бане или в микроволновой печи.
Взбить сыр и сметану до образования густой однородной массы. Добавить нарезанную клубнику и перемешать с растопленным белым шоколадом и сырным кремом.
Выложить массу в подготовленную форму. Разровнять и поставить примерно на 4 часа в холодильник для застывания.
5. Лимонный чизкейк с медом
Ингредиенты:
200 г сухого печенья
50 г растопленного сливочного масла
1 ст. л. сахара
1,5 ст. л. лимонного ликера
500 г сливочного сыра Филадельфия
250 г Маскарпоне
150 г сахара
2 ст.л. меда
3 яйца
цедра и сок 1 лимона
Приготовление:
Печенье измельчить и перемешать с маслом, сахаром и ликером. Уложить смесь на дно круглой разъемной формы и поставить в холодильник на 30 минут.
Взбить сливочный сыр и маскарпоне с сахаром, медом, цедрой и соком лимона. Продолжая взбивать, по одному добавить яйца.
Разогреть духовку до 150°C. Перелить начинку в форму с печеньем и запекать 1 час.
Выключить духовку, оставить чизкейк в ней еще на 2 часа. Затем охладить.
Приятного аппетита!Мария Зимина