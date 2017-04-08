Пять рецептов чизкейка

Чизкейк - блюдо европейской кухни. По сути, это творожный или сырный десерт. Существует множество вариаций чизкейка - от запеканки до пирожного суфле.

1. Чизкейк Нью-Йорк

Ингредиенты:

250 г песочного печенья

125 г сливочного масла

750 г сливочного сыра Филадельфия

3 яйца

220 г сахара

180 г сметаны

2 ч. ложки лимонной цедры

2 ч. ложки лимонного сока

Приготовление:

Круглую форму для запекания выложить фольгой. Печенье мелко покрошить, тщательно перемешать с чуть растопленным сливочным маслом. Уложить ровным слоем, захватив края, в форму. Хорошенько прижать.

Все оставшиеся ингредиенты взбить миксером до однородной массы. Вылить начинку на печенье и запекать в духовке 1 час при температуре 160 градусов.

Готовый чизкейк не вынимать сразу, дать ему медленно остыть в духовке. Тогда десерт останется ровным и красивым. Готовый чизкейк хранить в холодильнике.

2. Шоколадный чизкейк

Ингредиенты:

170 г печенья

75 г сливочного масла

220 г темного шоколада

370 г сливочного сыра

150 г сахара

3 яйца

150 мл сливок

щепотка ванили

Приготовление:

Печенье измельчить и смешать его с маслом. Выложить на дно формы для запекания.

Сливочный сыр взбить, добавить сахар, яйца, сливки и ваниль.

Растопить шоколад на водяной бане. Влить в основную начинку и перемешать.

Вылить начинку на корж из печенья и запекать в духовке 1 час при температуре 160 градусов.

Сразу десерт не вынимать, дать самостоятельно остыть в духовке.

3. Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

1,5 стакана белых сухарей

80 г сливочного масла

700 г сливочного сыра

170 г сахара

3 яйца

500 г уже запеченной тыквы

щепотка мускатного ореха

1 ч. ложка имбиря

Приготовление:

Смешать сухари, щепотку имбиря и масло. Выложить на дно формы и прижать. Корж выпекать в духовке 5 минут.

Сыр, яйца, сахар, тыкву и специи как следует измельчить в блендере. Выложить начинку на корж.

Выпекать десерт 1 час–1 час 10 минут при температуре 180 градусов.

Дать остыть в духовке, а потом дойти в холодильнике.

4. Чизкейк с клубникой и белым шоколадом без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

175 г песочного печенья

50 г сливочного масла

Для начинки:

200 г белого шоколада

300 г мягкого сливочного сыра

200 г сметаны

225 г клубники

Приготовление:

Измельчить печенье в крошку и смешать с размягченным маслом. Плотно утрамбовать массу на дно и стенки круглой разъемной формы диаметром 20 см. Поместить в холодильник.

Растопить шоколад на паровой бане или в микроволновой печи.

Взбить сыр и сметану до образования густой однородной массы. Добавить нарезанную клубнику и перемешать с растопленным белым шоколадом и сырным кремом.

Выложить массу в подготовленную форму. Разровнять и поставить примерно на 4 часа в холодильник для застывания.

5. Лимонный чизкейк с медом

Ингредиенты:

200 г сухого печенья

50 г растопленного сливочного масла

1 ст. л. сахара

1,5 ст. л. лимонного ликера

500 г сливочного сыра Филадельфия

250 г Маскарпоне

150 г сахара

2 ст.л. меда

3 яйца

цедра и сок 1 лимона

Приготовление:

Печенье измельчить и перемешать с маслом, сахаром и ликером. Уложить смесь на дно круглой разъемной формы и поставить в холодильник на 30 минут.

Взбить сливочный сыр и маскарпоне с сахаром, медом, цедрой и соком лимона. Продолжая взбивать, по одному добавить яйца.

Разогреть духовку до 150°C. Перелить начинку в форму с печеньем и запекать 1 час.

Выключить духовку, оставить чизкейк в ней еще на 2 часа. Затем охладить.

Приятного аппетита!

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Мария Зимина