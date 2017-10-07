Пышные оладушки на кипяченом кефире

Рецептов оладий существует преогромное количество. И каждый из них хорош по-своему. Если приготовить оладушки по этому рецепту они получатся очень пышными, мягкими и сладенькими.

Ингредиенты:

Кефир - 500 мл

Мука - 3 стакана

Яйцо куриное - 1 шт

Сахар - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ст. л.

Соль (щепотка)

Разрыхлитель теста - 1 ст. л.

Масло растительное

Приготовление:

1. Взбиваем яйцо, соль, сахар.

2. Доведите до кипения кефир (но не кипятите). Не пугайтесь того, что с ним станет!

3. По-тихонечку вливаем кефир в яйца, быстро помешивая.

4. Теперь добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Тесто должно получится очень плотным, еле-еле стекая с ложки.

5. Разогреваем сковороду с большим количеством (5 мм толщиной) растительного масла.

6. Выкладываем ложечкой наши будущие оладушки. Как только тесто начнет пузыриться, переворачиваем. Жарить лучше под закрытой крышкой. Таким образом оладушки поднимутся еще лучше.

Советы:

1. После жарки оладушки кладите на салфеточки, для того, чтобы весь лишний жир ушел.

2. Складывайте оладушки друг на друга только после того, как они остынут, иначе они осядут.

3. Вместо разрыхлителя можно класть соду (не гасить!).

4. В оладушки можно добавить на ваш вкус все, что любите: изюм, лимон, орешки, яблоко, апельсин, грушу и т.д.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина