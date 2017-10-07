Сельдь по-корейски

Рецепт из разряда «просто, но очень вкусно». Отменный вкус этой рыбы покоряет даже тех, кто до этого обходил селедку стороной.

Ингредиенты:

Килограмм свежей или замороженной сельди

Пять луковиц (можно взять больше)

80 мл уксуса (9%)

Полстакана растительного масла

Чайная ложка душистого перца-горошка

Две чайных ложки красного молотого перца

Столовая ложка томатной пасты

Столовая ложка соли (без горки)

Приготовление:

Растительное масло и томатную пасту смешать, поставите на огонь и довести до кипения. Влить уксус, накрыть крышкой и снять с огня. Пусть маринад потихоньку остывает.

Лук нарезать широкими крупными кольцами.

Перец-горошек нужен именно душистый, а не черный, иначе получится острый маринад и не такой душистый. Вместе с молотым красным перцем отправляем перец-горошек в остывший маринад. Добавляем соль, перемешиваем.

Сельдь разделать на филе (кожу можно не снимать), нарезать кусочками.

В кастрюлю или в другую емкость выложить слоями сельдь, лук, маринад. Чередовать,пока не закончатся продукты. Накрыть перевернутой тарелкой, поставить небольшой грузик, убрать в холодильник. Через несколько часов закуска будет готова, но лучше выдержать ее ночь - получится еще вкуснее.

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Мария Зимина