Сельдь по-корейски
Рецепт из разряда «просто, но очень вкусно». Отменный вкус этой рыбы покоряет даже тех, кто до этого обходил селедку стороной.
Ингредиенты:
Килограмм свежей или замороженной сельди
Пять луковиц (можно взять больше)
80 мл уксуса (9%)
Полстакана растительного масла
Чайная ложка душистого перца-горошка
Две чайных ложки красного молотого перца
Столовая ложка томатной пасты
Столовая ложка соли (без горки)
Приготовление:
Растительное масло и томатную пасту смешать, поставите на огонь и довести до кипения. Влить уксус, накрыть крышкой и снять с огня. Пусть маринад потихоньку остывает.
Лук нарезать широкими крупными кольцами.
Перец-горошек нужен именно душистый, а не черный, иначе получится острый маринад и не такой душистый. Вместе с молотым красным перцем отправляем перец-горошек в остывший маринад. Добавляем соль, перемешиваем.
Сельдь разделать на филе (кожу можно не снимать), нарезать кусочками.
В кастрюлю или в другую емкость выложить слоями сельдь, лук, маринад. Чередовать,пока не закончатся продукты. Накрыть перевернутой тарелкой, поставить небольшой грузик, убрать в холодильник. Через несколько часов закуска будет готова, но лучше выдержать ее ночь - получится еще вкуснее.
Мария Зимина