Торт без выпечки "Виноградинка"

Этот торт не похож ни на какой другой, и вы наверняка произведете фурор, предложив его своим гостям. Это прекрасный вариант и для детского праздника, и для семейного торжества, потому что выглядит он очень красиво и нарядно.

Ингредиенты:

Сметана (не меньше 20% жирности) — 700 г

Крекер (с маком, хрустящий) — 300 г

Изюм (запаренный) — 100 г

Шоколад (любой) — 200 г

Желатин (быстрорастворимый) — 25 г

Желе (пакетик, зеленого цвета) — 90 г

Виноград белый (крупный, для украшения)

Сахар-песок — 1 стакан

Сахар ванильный — 1 упаковка

Приготовление:

1. Первым делом разводим желатин в 150 мл горячей воды. Согласно инструкции разводим желе в 300 мл горячей воды. Оставляем всё остывать.

2. Крекеры ломаем мелко.

3. В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем. Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.

4. Плитку шоколада (лучше предварительно охладить в морозилке) с помощью ножа мелко ломаем.

5. В миску со сметаной добавляем крекер и распаренный изюм. Хорошенько вымешиваем.

6. Достаем разъемную форму. Выкладываем 1/3 нашего крема. Аккуратно посыпаем его шоколадом. На шоколад выкладываем еще одну часть крема и опять посыпаем шоколадом. Потом выкладываем оставшуюся массу.

7. Форму ставим в холодильник для застывания на 30 минут.

8. Пока застывает крем, достаем виноград, режем его на половинки. Достаем торт из холодильника, красиво выкладываем на него половинки винограда. Виноград аккуратно заливаем зеленым желе.

9. Ставим в холодильник до полного застывания. Можно оставить в холодильнике на ночь, а вообще достаточно 2-3 часов.

10. Достаем торт из холодильника, снимаем бортики формы, с помощью лопаточки переносим торт на блюдо.

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Мария Зимина