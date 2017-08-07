Плов с чечевицей и овощами
Плов с чечевицей - несколько нестандартная вариация самого обыкновенного плова. Блюдо получается невероятно сытным и питательным, но, в то же время, очень легко усваивается.
Ингредиенты на 4 порции:
200 г зеленой чечевицы
180 г короткозерного риса
2 большие картофелины
2 средние морковки
2 большие луковицы
2-3 зубчика чеснока
оливковое масло
2 лавровых листа
соль
Приготовление (1 ч 30 мин):
1. Промойте чечевицу, положите в кастрюлю, залейте большим количеством холодной воды, добавьте слегка раздавленные зубчики чеснока и лавровый лист. Доведите до кипения и варите 20 мин. Чечевица должна стать мягкой, но ни в коем случае не развариться.
2. Тщательно промойте рис в нескольких водах, чтобы последняя стекающая вода была совершенно прозрачной. Откиньте на сито.
3. Картофель очистите, нарежьте кружочками толщиной 2-3 мм. Лук очистите и нарежьте средними кубиками, морковь натрите на крупной терке.
4. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте 3-4 ст. л. масла. На среднем огне обжарьте в нем лук и морковь, постоянно помешивая, 5 мин.
5. На овощи выложите нарезанный картофель, распределив его ровным слоем. На картофель также ровным слоем выложите промытый рис, на него - чечевицу. Залейте содержимое кастрюли подсоленной горячей водой так, чтобы продукты были закрыты на 2 пальца, закройте крышкой и доведите до кипения.
6. Уменьшите огонь до минимального. Снимите крышку и оберните ее полотенцем, плотно закройте кастрюлю. Варите до готовности риса, 30-40 мин., первые 30 мин. не открывая крышку.
Перед подачей аккуратно выложите плов на подогретое блюдо.
Мария Зимина