Плов с чечевицей и овощами

Плов с чечевицей - несколько нестандартная вариация самого обыкновенного плова. Блюдо получается невероятно сытным и питательным, но, в то же время, очень легко усваивается.

Ингредиенты на 4 порции:

200 г зеленой чечевицы

180 г короткозерного риса

2 большие картофелины

2 средние морковки

2 большие луковицы

2-3 зубчика чеснока

оливковое масло

2 лавровых листа

соль

Приготовление (1 ч 30 мин):

1. Промойте чечевицу, положите в кастрюлю, залейте большим количеством холодной воды, добавьте слегка раздавленные зубчики чеснока и лавровый лист. Доведите до кипения и варите 20 мин. Чечевица должна стать мягкой, но ни в коем случае не развариться.

2. Тщательно промойте рис в нескольких водах, чтобы последняя стекающая вода была совершенно прозрачной. Откиньте на сито.

3. Картофель очистите, нарежьте кружочками толщиной 2-3 мм. Лук очистите и нарежьте средними кубиками, морковь натрите на крупной терке.

4. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте 3-4 ст. л. масла. На среднем огне обжарьте в нем лук и морковь, постоянно помешивая, 5 мин.

5. На овощи выложите нарезанный картофель, распределив его ровным слоем. На картофель также ровным слоем выложите промытый рис, на него - чечевицу. Залейте содержимое кастрюли подсоленной горячей водой так, чтобы продукты были закрыты на 2 пальца, закройте крышкой и доведите до кипения.

6. Уменьшите огонь до минимального. Снимите крышку и оберните ее полотенцем, плотно закройте кастрюлю. Варите до готовности риса, 30-40 мин., первые 30 мин. не открывая крышку.

Перед подачей аккуратно выложите плов на подогретое блюдо.

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Мария Зимина