Кулинарные хитрости

Эти полезные советы пригодятся каждой хозяйке при приготовлении различных блюд.

- Если суп пересолен, в него опускают на ложке кусок сахара. Как только сахар начнет растворяться, ложку вынимают - сахар впитывает в себя излишек соли. Можно также завернуть в тряпочку немного муки или риса и прокипятить в супе. Мука и рис также впитывают соль. Можно положить в суп и сырую целую картофелину, а через несколько минут ее вынуть.

- Чтобы печенье не пригорело, насыпьте под формочки немного соли.

- Чтобы не образовывались комочки, муку для блинов и соусов разводите в подсоленной воде.

- Чтобы сыр не высыхал, заверните его в чистую ткань, смоченную в солёной воде.

- Кушанье, которое вы готовите на пару, быстрее сварится, если вы посолите воду, в которой стоит кастрюля.

- При чистке скользкой рыбы опустите пальцы в соль - это облегчит ваш труд.

- Чтобы соль оставалась сухой, положите в неё немного рисовых зёрен.

- Начатую бутылку с минеральной водой хранить лучше всего, хорошо закупорив, в перевёрнутом виде. Вода дольше сохранит газ и свежесть.

- Чтобы голубцы в кастрюле при тушении не пригорали, на дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у кастрюли, диаметра ручкой вверх. На крышку настелите капустные листья, а на них - голубцы.

- Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого сыр не будет склеиваться, а тёрку легче вымыть.

- Домашнюю птицу ощипывают сверху вниз, а лесную - снизу вверх.

- Для удаления рыбной чешуи годится не только нож, но и терка.

- Удалять чешую гораздо удобнее, если опустить рыбу под воду. Тогда чешуя не разлетается в стороны и не пачкает ничего вокруг.

- Если во время варки несколько раз подливать понемногу холодной воды, рыба будет вкуснее.

- Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном, капустном или свекольном рассоле - надежный способ сделать жесткое мясо мягким.

- Чтобы получить красивую поджаренную корочку, нужно всю поверхность сырого мяса смазать растительным маслом.

- Если плоские куски мяса свернуть трубочкой, они прожарятся равномернее.

- Если желтки, взбиваемые для приготовления теста, посолить, то готовые изделия приобретут приятный желтый цвет.

- Манная каша будет нежной и без комков, если вы промоете крупу в нескольких водах.

- Молоко не «убежит», если края кастрюли намазать жиром.

- А чтобы молоко быстрее вскипело, можно положить в него немного сахара.

- Вы хотите приготовить тесто с изюмом? Промойте изюм в горячей воде, а потом обсыпьте мукой. Тогда изюминки распределяться в тесте равномерно.

- Если дрожжевое тесто подошло, а у вас нет времени сразу разделать его и поставить выпекать, чтобы оно больше не подходило, прикройте его хорошо смоченной бумагой, только предварительно отряхните её от воды.

- Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся в подливе.

- Белки лучше взбиваются, если их предварительно охладить, а желтки быстрее растираются, если их подогреть. - - Рис будет белым и рассыпчатым, если в воду добавить кристаллики лимонной кислоты.

- Бульон будет вкуснее, если мясо перед варкой подержать в горячей духовке.

- Чтобы получился прозрачный бульон с пельменями, их нужно на несколько секунд опустить в горячую воду, чтобы смыть муку, а потом переложить в кипящий бульон.

- Молоко не прокиснет, если в него положить лист хрена.

- Чтобы очищенные яблоки не потемнели, надо опустить их в слегка подсоленную холодную воду.

- Чтобы быстро взбить пену или крем, в белок или сливки добавьте щепотку соли.

- Чем крупнее нарезаны овощи, тем меньше питательных веществ они теряют при варке.

- Фасоль станет вкуснее и питательнее, если воду слить сразу же после кипячения, затем залить холодной и добавить в неё 3 ложки растительного масла.

- Свекла варится очень долго - 3-3,5 часа. А можно варить её только час, затем снять с огня и поставить на 10 мин под струю холодной воды. Свекла будет готова.

- Чтобы куски рыбы во время жарки не разваливались, надо их посолить, обвалять в муке и дать им полежать 10-15 мин, потом положить на сковородку в горячее масло.

- Замороженную рыбу положите в полиэтиленовый пакет, завяжите и опустите в тёплую воду. Рыба оттает быстрее, чем просто при комнатной температуре.

- Варёный картофель получится белоснежным, если добавить в воду немного лимонного сока.

- Лук получится золотистым и более вкусным, если при жарке посыпать его сахарной пудрой.

- Кусок хлеба, положенный в кастрюлю, в которой варится капуста, впитает неприятный запах.

- Если майонез начинает скисать, добавьте в него ложку холодной воды.

- Если картофель варится в «мундире» проколите кожицу в нескольких местах - он не рассыплется.

- Жареный картофель приобретёт пикантный вкус, если при приготовлении добавить в него 1 ч. ложку горчицы.

- Чтобы у жареной птицы была хрустящая корочка, за 10 мин. до окончания жарки обрызгайте куру, утку или индейку соленой водой.

- Если варить яйца на сильном огне, белок становится твёрдым, а желток более - мягким. А если варить на медленном огне, желток приобретёт твёрдость, а белок останется рыхлым. Поэтому лучше варить яйца на умеренном огне.

- Чтобы яйца не растрескались во время варки, в воду насыпают немного соли или кладут их в кастрюлю с холодной водой и варят на умеренном огне.

- Если нужен только белок, а желток необходимо сохранить на несколько дней, следует проткнуть яйцо иглой с двух сторон - белок вытечет, а желток останется в скорлупе.

- Для измельчения варёного картофеля лучше использовать не мясорубку, а волосяное сито.

- Неприятные ощущения вызывает луковый запах во рту. Выпейте немного молока - он исчезнет.

- Чтобы суп с домашней лапшей не получился мутным, опустите лапшу на минуту в горячую воду и откиньте на сито, а затем уж положите в бульон и варите до готовности. Такой же совет можно дать и относительно рисового супа: промытый рис положите на 3-5 мин в кипящую воду, откиньте на сито, а затем засыпьте в бульон.

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Валентина Соломатина