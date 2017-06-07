Куриное филе "Сюрприз"
Вы любите оригинально поданные блюда? Тогда попробуйте удивить гостей и близких, приготовив куриное филе "Сюрприз" в домашних условиях. Получается удивительно нежно и очень сытно.
Ингредиенты:
Филе куриное 3 шт.
Молоко 1 стакан
Картофель средний 6 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Помидор 2 шт.
Яйцо 2 шт.
Чеснок 2 - 3 зубчика
Сыр 150 - 200 гр.
Масло растительное для смазывания форм
Майонез ( можно заменить сметаной) 3 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Зелень для украшения
Приготовление :
Куриное филе нарезаем кусочками не очень крупно.
Заливаем молоком и даём постоять 1 - 1,5 часа, чтобы курочка стала мягче.
Тем временем подготовим формы из фольги, в которых мы будем готовить наш "Сюрприз". Для этого фольгу складываем в несколько раз и укладываем на дно банки. Подгибаем края, чтобы формочка была поравнее и снимаем с банки. Формочки готовы. Если у вас не оказалось под рукой фольги, не беда, готовьте "Сюрприз" в обычной форме.
Формы ставим на противень. Смазываем каждую форму растительным маслом. Картофель режем кружочками и выкладываем в форму. Солим, перчим.
Далее укладываем лук, порезанный полукольцами.
Затем идёт куриное филе. Так же солим и перчим по вкусу.
Для заливки в тарелку разбиваем яйца, добавляем майонез и взбалтываем.
Поливаем курицу заливкой (по 2 столовые ложки на порцию). Если заливки не хватило, сделайте ещё одну порцию.
Сверху кладём кружочек помидора. Посыпаем нарубленным чесночком и посыпаем натёртым сыром.
Отправляем запекаться в духовку примерно на 20 минут при температуре 180 градусов.
Украшаем зеленью и подаём к столу.Мария Зимина