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Куриное филе "Сюрприз"

Куриное филе
 

Вы любите оригинально поданные блюда? Тогда попробуйте удивить гостей и близких, приготовив куриное филе "Сюрприз" в домашних условиях. Получается удивительно нежно и очень сытно. 

Ингредиенты:

Филе куриное 3 шт.

Молоко 1 стакан

Картофель средний 6 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Помидор 2 шт.

Яйцо 2 шт.

Чеснок 2 - 3 зубчика

Сыр 150 - 200 гр.

Масло растительное для смазывания форм

Майонез ( можно заменить сметаной) 3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление :

Куриное филе нарезаем кусочками не очень крупно.

Заливаем молоком и даём постоять 1 - 1,5 часа, чтобы курочка стала мягче.

Тем временем подготовим формы из фольги, в которых мы будем готовить наш "Сюрприз". Для этого фольгу складываем в несколько раз и укладываем на дно банки. Подгибаем края, чтобы формочка была поравнее и снимаем с банки. Формочки готовы. Если у вас не оказалось под рукой фольги, не беда, готовьте "Сюрприз" в обычной форме.

Формы ставим на противень. Смазываем каждую форму растительным маслом. Картофель режем кружочками и выкладываем в форму. Солим, перчим.

Далее укладываем лук, порезанный полукольцами.

Затем идёт куриное филе. Так же солим и перчим по вкусу.

Для заливки в тарелку разбиваем яйца, добавляем майонез и взбалтываем.

Поливаем курицу заливкой (по 2 столовые ложки на порцию). Если заливки не хватило, сделайте ещё одну порцию.

Сверху кладём кружочек помидора. Посыпаем нарубленным чесночком и посыпаем натёртым сыром.

Отправляем запекаться в духовку примерно на 20 минут при температуре 180 градусов.

Украшаем зеленью и подаём к столу.

Мария Зимина
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