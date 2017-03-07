Запеканка диетическая

Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам.

Калорийность - 94 ккал.

Количество порций: 3-4 порции.

Ингредиенты:

творог обезжиренный 300 г

крупа манная 70 г

ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) 370 г

яйцо 1 шт

сода ½ ч. л.

Приготовление:

1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.

2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.

3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.

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Мария Зимина