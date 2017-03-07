Запеканка диетическая
Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам.
Калорийность - 94 ккал.
Количество порций: 3-4 порции.
Ингредиенты:
творог обезжиренный 300 г
крупа манная 70 г
ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) 370 г
яйцо 1 шт
сода ½ ч. л.
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.Мария Зимина