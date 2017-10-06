Курица "в ажуре"

Приготовить это вкусное и необычное блюдо из курицы так просто. И это не займет у вас много времени. Удивите своих родных, подав им вместо привычных отбивных или котлет такую вот курочку "в ажуре". Это блюдо не требует гарнира, так как является полноценным блюдом. Можно только добавить немного свежих овощей или салата, и вкусный обед для всей семьи готов.

Ингредиенты:

Грудки куриные (крупные) - 2 шт

Картофель (сырой, средней величины) - 6 шт

Яйцо - 1 шт

Мука - 2 ст. л.

Сыр (тертый) - 100 г

Петрушка (зелень) - 1 пуч.

Соль (по вкусу)

Перец черный

Масло растительное

Приготовление:

Порежьте зелень и перемешайте с сыром.

Мясо курицы порежьте тонкими пластиками. Обжарьте его, посолив и поперчив, на сухой разогретой сковородке буквально 2-3 минуты. Если сковорода без антипригарного покрытия, обжарьте в небольшом количестве растительного масла.

Картофель почистить, натереть на крупной терке. Хорошенько отжать. Добавить яйца, муку, соль. Перемешать.

Разогреть сковороду, налить растительное масло, чтобы покрыло дно сковороды. Распределим тертый картофель по дну и прижмем лопаточкой. Таким образом у нас получается картофельный блин. Когда блин готов с одной стороны (жарится 2-3 минуты), переворачиваем и выкладываем на половину блина курицу.

Сверху посыпем тертым сыром с зеленью и ждем 2-3 минуты, когда поджарится вторая сторона блина, а сыр начнет плавиться Свободной стороной картофельного блина накрываем курицу с сыром.

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Мария Зимина