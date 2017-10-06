Вкусно и полезно - творожный пудинг

Творожный пудинг - вкуснейший и, что не менее важно, полезный десерт, который можно легко приготовить в домашних условиях и удивить близких изысканным блюдом.

Ингредиенты:

500 г творога

150 г манной крупы (6-7 ст.л. с горкой)

350 мл. молока

4 яйца

150 г сахара

ванилин

по желанию:

цедра 1 лимона

50 г изюма

Приготовление:

Насыпьте в холодное молоко манку и размешайте, после чего варите в течение приблизительно 5 минут до густоты. Остудите, чтобы масса загустела. Взбейте яичные желтки со 100 г сахара, добавьте ванилин и вылейте в творог, после чего взбейте миксером. Добавьте остывшую манную массу и взбейте вновь, после чего взбейте белки с оставшимися 50 г сахара и добавьте в тесто. Перемешайте и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания. Выпекайте до зарумянивания в духовке, разогретой до 180 градусов. Есть можно сразу после того, как пудинг остынет. Очень вкусно с добавлением сметаны.

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Мария Зимина