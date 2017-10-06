Вкусно и полезно - творожный пудинг
Творожный пудинг - вкуснейший и, что не менее важно, полезный десерт, который можно легко приготовить в домашних условиях и удивить близких изысканным блюдом.
Ингредиенты:
500 г творога
150 г манной крупы (6-7 ст.л. с горкой)
350 мл. молока
4 яйца
150 г сахара
ванилин
по желанию:
цедра 1 лимона
50 г изюма
Приготовление:
Насыпьте в холодное молоко манку и размешайте, после чего варите в течение приблизительно 5 минут до густоты. Остудите, чтобы масса загустела. Взбейте яичные желтки со 100 г сахара, добавьте ванилин и вылейте в творог, после чего взбейте миксером. Добавьте остывшую манную массу и взбейте вновь, после чего взбейте белки с оставшимися 50 г сахара и добавьте в тесто. Перемешайте и выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания. Выпекайте до зарумянивания в духовке, разогретой до 180 градусов. Есть можно сразу после того, как пудинг остынет. Очень вкусно с добавлением сметаны.
Мария Зимина