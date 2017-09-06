Куриные сосиски
Помогать взрослым - одна из лучших игр для ребенка. Поэтому предлагаем вам готовить вместе по этому замечательному рецепту. Быстро, вкусно, полезно и натурально.
Ингредиенты:
Куриное филе - 4 штуки
1 яйцо
100 мл молока
соль по вкусу
пищевая пленка
Приготовление:
Промытое филе перемалываем в блендере или в мясорубке (тогда перемалываем фарш дважды). Добавляем в получившийся фарш яйцо,молоко и все перемешиваем. Добавляем по желанию соль , зелень, чеснок или какие-то приправы.
На прямоугольник пищевой пленки выкладываем часть фарша. для небольших сосисок достаточно одной столовой ложки фарша. Фарш выкладываем ближе к краю пленки и начинаем заворачивать пленку трубочкой, утрамбовывая фарш с обеих сторон. Свернув сосиску, еще раз хорошо утрамбовываем фарш, чтобы вышел лишний воздух. Завязываем один конец пленки узелком, с другой стороны утрамбовываем фарш и тоже завязываем узелок.
Таким образом поступаем со всем фаршем.
Откладываем несколько сосисок, остальные можно поместить в морозильную камеру. Потом очень удобно их достать и отварить.
Бросаем сосиски в кипящую воду и варим на среднем огне минут 7 (мясо должно побелеть).
Отваренные сосиски помещаем на тарелку или доску и удаляем пленку. Детям на прикорме давать сосиски можно уже в этом виде, а детям постарше обжариваем сосиски на сливочном масле до появления золотистого цвета. Еще сосиски можно положить в форму и запечь их под каким-то соусом, с овощами и т.д.Мария Зимина