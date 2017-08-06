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Салат слоеный "Печенкин"

Салат слоеный
 

Этот нежный слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковью не оставит равнодушными вас и ваших гостей.

Ингредиенты:

печень куриная или телячья - 350 г

огурчики маринованные - 1 банка

яйца - 4-5 шт.

морковь - 4 средних

лук - 4 средних головки

майонез

масло для жарки

Приготовление:

Печень отварить, телячью натереть на крупной терке, куриная более мягкая ее можно порезать мелкой соломкой.

Огурчики нарезать мелкими кубиками.

Морковь отварить и натереть на крупной терке.

Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета.

Яйца отварить, белки отделить от желтков, белки натереть на крупной терке. Желтки оставить для украшения.

Укладывать слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:

Печень 1/2 порции, промазать майонезом.

Лук жареный 1/2 порции.

Огурчики маринованные 1/2 порции.

Морковь, промазать майонезом.

Белки, промазать майонезом.

Оставшаяся печень, лук, огурчики и промазать густо майонезом.

Сверху посыпать желтком, тертым на мелкой терке.

Мария Зимина
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