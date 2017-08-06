Салат слоеный "Печенкин"
Этот нежный слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковью не оставит равнодушными вас и ваших гостей.
Ингредиенты:
печень куриная или телячья - 350 г
огурчики маринованные - 1 банка
яйца - 4-5 шт.
морковь - 4 средних
лук - 4 средних головки
майонез
масло для жарки
Приготовление:
Печень отварить, телячью натереть на крупной терке, куриная более мягкая ее можно порезать мелкой соломкой.
Огурчики нарезать мелкими кубиками.
Морковь отварить и натереть на крупной терке.
Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета.
Яйца отварить, белки отделить от желтков, белки натереть на крупной терке. Желтки оставить для украшения.
Укладывать слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:
Печень 1/2 порции, промазать майонезом.
Лук жареный 1/2 порции.
Огурчики маринованные 1/2 порции.
Морковь, промазать майонезом.
Белки, промазать майонезом.
Оставшаяся печень, лук, огурчики и промазать густо майонезом.
Сверху посыпать желтком, тертым на мелкой терке.Мария Зимина