Подборка рецептов с кабачками
Рецепты с кабачками есть на любой вкус: их солят и маринуют, жарят и тушат. Пикантные закуски, супы, оладьи, рагу, салаты - вот неполный список того, что можно приготовить. Приготовление кабачков ещё удобно и тем, что кабачки легко впитывают различные вкусы.
1. Кабачки с мясом в кляре
Ингредиенты:
2 – 3 молодых кабачка
300 г мяса (свинина, говядина, смешанный фарш, курица и даже рыба)
1 луковица
1 – 2 ломтика белого хлеба (можно и без него)
1 яйцо
Соль, перец, чеснок (по желанию)
Для кляра:
Мука – 2 столовые ложки
1 – 2 яйца
2 – 3 чайные ложки молока
Соль, перец
Приготовление:
Кабачок нарежьте на кружки толщиной 1,5 – 2 см. При необходимости срежьте кожуру (если кожура молодая и тонкая, можно не срезать).
Вырежьте серединки. При желании их можно использовать для приготовления фарша – просто удалите семена и проверните с мясом – луком.
Для начинки подойдет любой котлетный фарш. Можете приготовить его по любому из ваших рецептов, а можете, например, так. Белый хлеб замочите в молоке, а затем отожмите. Мясо, лук и хлеб проверните на мясорубке в фарш. Вбейте яйцо, добавьте соль – перец и все хорошенько перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый ком. Готовый фарш накройте и поставьте в холодильник минут на 30 – 40 настояться. Если времени нет, можно готовить и сразу.
Серединки кружков кабачка заполните фаршем. Уплотните.
Для кляра взбейте яйца с небольшим количеством молока, солью – перцем.
Каждый кружок обваляйте в муке. Окуните в яичной смеси.
Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяности и готовности. Поскольку внутри сырое мясо, обжаривайте на среднем огне, чтобы мясо успело дойти до готовности.
После обжаривания желательно разрезать один из кабачков и проверить начинку. Если сыровата, можно довести до полной готовности в духовке, микроволновке или сложить все обжаренные кабачки в сковородку и немного потомить на маленьком огне под крышкой.
2. Запеканка из кабачков с зеленым луком
Ингредиенты:
1 средний кабачок
пучок зеленого лука
Яичная смесь:
3 яйца
3 стол. ложки молока
1 стол. ложка сметаны (или майонеза)
1 стол. ложка муки
50 г сыра (натереть)
соль,перец,шепотка карри.
Приготовление:
Кабачок нарезать тонкими колечками,уложить в смазанную форму веером. Лук мелко порезать, насыпать поверх кабачка, залить яичной смесью. Выпекать при 200 градусах 25 минут (до румяной корочки). Остудить, нарезать.
3. Закуска из кабачка, сыра и моркови
Ингредиенты:
кабачок средний 1 шт
помидоры 2 шт
морковь 1 шт (130 г)
сыр твердый 130 г
чеснок по вкусу
майонез
зелень
Приготовление:
Кабачок порезать колечками, посолить и оставить на 10 мин. Помидоры порезать колечками.
С кабачков слить жидкость, обвалять в муке и обжарить с 2-х сторон до золотистой корочки.
Морковь потереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр с морковью, выдавить чеснок, перемешать с майонезом.
Обжаренные кабачки выложить на блюдо, сверху выложить помидор и сырно-морковный салат. Закуска готова. Остается только украсить ее зеленью.
4. Рулетики из кабачков с куриным мясом
Ингредиенты:
молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт.
филе куриной грудки - 1 шт.
чеснок - 2 зубчика
сыр твердый - 50 г
готовый соус из паприки (не острый)
несколько листиков базилика
соль, черный молотый перец
оливковое масло
Приготовление:
Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались.
Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соуса. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут.
5. Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
400 грамм кабачка
100 грамм сыра
2 яйца
100 грамм сметаны
0,5 чайной ложки гашеной соды
150 грамм муки
зелень
0,5 чайной ложки соли
перец
Приготовление:
Кабачок натереть, отжать хорошенько.
Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.
Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать. Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать).
Запекать 40-50 мин при температуре 180 градусов.
6. Оладьи из кабачков
Ингредиенты:
Кабачки — 2-3 шт. среднего размера, примерно 300 г
Яйцо — 1 шт.
Чеснок — 3-4 зубчика
Мука — примерно 100 г
Соль — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление:
1.На терке натираем кабачки вместе с кожурой, если кабачки молодые и кожура у них тонкая. В кабачках очень много воды, поэтому отжимаем их от лишней жидкости, иначе оладьи будут растекаться и придется добавлять лишнюю муку.
2. Выдавливаем чеснок (он придает блюду особый вкус и аромат).
3. Вбиваем одно яйцо, солим по вкусу. Если после этого образуется еще лишняя жидкость, её тоже аккуратно слейте.
4. Добавляем муку и размешиваем, чтобы получилось тесто как для оладьев – густоватое.
5. Ложкой выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, слегка придавливаем их и жарим до образования золотистой корочки с двух сторон.
6. На стол подаем оладьи, украшенные свежим укропом, со сметаной. Их можно есть как теплыми, так и остывшими.Мария Зимина