Подборка рецептов с кабачками

Рецепты с кабачками есть на любой вкус: их солят и маринуют, жарят и тушат. Пикантные закуски, супы, оладьи, рагу, салаты - вот неполный список того, что можно приготовить. Приготовление кабачков ещё удобно и тем, что кабачки легко впитывают различные вкусы.

1. Кабачки с мясом в кляре

Ингредиенты:

2 – 3 молодых кабачка

300 г мяса (свинина, говядина, смешанный фарш, курица и даже рыба)

1 луковица

1 – 2 ломтика белого хлеба (можно и без него)

1 яйцо

Соль, перец, чеснок (по желанию)

Для кляра:

Мука – 2 столовые ложки

1 – 2 яйца

2 – 3 чайные ложки молока

Соль, перец

Приготовление:

Кабачок нарежьте на кружки толщиной 1,5 – 2 см. При необходимости срежьте кожуру (если кожура молодая и тонкая, можно не срезать).

Вырежьте серединки. При желании их можно использовать для приготовления фарша – просто удалите семена и проверните с мясом – луком.

Для начинки подойдет любой котлетный фарш. Можете приготовить его по любому из ваших рецептов, а можете, например, так. Белый хлеб замочите в молоке, а затем отожмите. Мясо, лук и хлеб проверните на мясорубке в фарш. Вбейте яйцо, добавьте соль – перец и все хорошенько перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый ком. Готовый фарш накройте и поставьте в холодильник минут на 30 – 40 настояться. Если времени нет, можно готовить и сразу.

Серединки кружков кабачка заполните фаршем. Уплотните.

Для кляра взбейте яйца с небольшим количеством молока, солью – перцем.

Каждый кружок обваляйте в муке. Окуните в яичной смеси.

Обжаривайте на разогретом растительном масле до румяности и готовности. Поскольку внутри сырое мясо, обжаривайте на среднем огне, чтобы мясо успело дойти до готовности.

После обжаривания желательно разрезать один из кабачков и проверить начинку. Если сыровата, можно довести до полной готовности в духовке, микроволновке или сложить все обжаренные кабачки в сковородку и немного потомить на маленьком огне под крышкой.

2. Запеканка из кабачков с зеленым луком

Ингредиенты:

1 средний кабачок

пучок зеленого лука

Яичная смесь:

3 яйца

3 стол. ложки молока

1 стол. ложка сметаны (или майонеза)

1 стол. ложка муки

50 г сыра (натереть)

соль,перец,шепотка карри.

Приготовление:

Кабачок нарезать тонкими колечками,уложить в смазанную форму веером. Лук мелко порезать, насыпать поверх кабачка, залить яичной смесью. Выпекать при 200 градусах 25 минут (до румяной корочки). Остудить, нарезать.

3. Закуска из кабачка, сыра и моркови

Ингредиенты:

кабачок средний 1 шт

помидоры 2 шт

морковь 1 шт (130 г)

сыр твердый 130 г

чеснок по вкусу

майонез

зелень

Приготовление:

Кабачок порезать колечками, посолить и оставить на 10 мин. Помидоры порезать колечками.

С кабачков слить жидкость, обвалять в муке и обжарить с 2-х сторон до золотистой корочки.

Морковь потереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр с морковью, выдавить чеснок, перемешать с майонезом.

Обжаренные кабачки выложить на блюдо, сверху выложить помидор и сырно-морковный салат. Закуска готова. Остается только украсить ее зеленью.

4. Рулетики из кабачков с куриным мясом

Ингредиенты:

молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт.

филе куриной грудки - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

сыр твердый - 50 г

готовый соус из паприки (не острый)

несколько листиков базилика

соль, черный молотый перец

оливковое масло

Приготовление:

Кабачки вымыть и нарезать полосками примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались.

Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного отбить, посолить и поперчить. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соуса. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут.

5. Кабачковая запеканка

Ингредиенты:

400 грамм кабачка

100 грамм сыра

2 яйца

100 грамм сметаны

0,5 чайной ложки гашеной соды

150 грамм муки

зелень

0,5 чайной ложки соли

перец

Приготовление:

Кабачок натереть, отжать хорошенько.

Сыр очень мелко порезать или натереть, порезать зелень.

Соду перемешать со сметаной, оставить на 5 мин, добавить яйца, соль, перец, взбить вилкой, всыпать муку, перемешать. Затем туда же выложить сыр, кабачок и зелень, смешиваем и выливаем в форму небольшого диаметра (смазать).

Запекать 40-50 мин при температуре 180 градусов.

6. Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки — 2-3 шт. среднего размера, примерно 300 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Мука — примерно 100 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

1.На терке натираем кабачки вместе с кожурой, если кабачки молодые и кожура у них тонкая. В кабачках очень много воды, поэтому отжимаем их от лишней жидкости, иначе оладьи будут растекаться и придется добавлять лишнюю муку.

2. Выдавливаем чеснок (он придает блюду особый вкус и аромат).

3. Вбиваем одно яйцо, солим по вкусу. Если после этого образуется еще лишняя жидкость, её тоже аккуратно слейте.

4. Добавляем муку и размешиваем, чтобы получилось тесто как для оладьев – густоватое.

5. Ложкой выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом, слегка придавливаем их и жарим до образования золотистой корочки с двух сторон.

6. На стол подаем оладьи, украшенные свежим укропом, со сметаной. Их можно есть как теплыми, так и остывшими.

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Мария Зимина