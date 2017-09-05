Низкокалорийные оладьи на любой вкус
Оладушки - самое любимое лакомство со времен детства. Но они могут нанести серьезный удар по твоей фигуре. Предлагаем приготовить низкокалорийные оладьи.
1. Банановые оладьи
Калорийность на 100грамм: 93.64 ккал
Б/Ж/У - 4.42/3.02/11.94
Ингредиенты:
1 стакан кефира
2 банана
2 яйца
0,5 чайной ложки соды
сахарозаменитель и соль по вкусу
Приготовление:
Яйца взбить, добавить кефир, сахарозаменитель и соль, гашеную соду. Бананы растереть и тоже добавить в тесто. Затем всыпать муку, тесто должно получиться немного гуще, чем на обычные оладьи. Жарить банановые оладьи на среднем огне.
2. Морковно-овсяные оладьи на кефире
Калорийность на 100грамм: 202.98 ккал
Б/Ж/У - 8.47/4.37/32.68
Ингредиенты:
1 морковь
150 г обезжиренного кефира
250 г овсяной муки (молотых хлопьев)
1 яйцо
сода на кончике ножа
Приготовление:
Взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте соду, муку, перемешайте и можно печь.
3. Гречнево-творожный оладьи для самых стройных
Калорийность на 100грамм: 142.08 ккал
Б/Ж/У - 10.49/6.85/10.01
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 100 г
Каша гречневая рассыпчатая 100 г
Яйцо 1 шт.
Масло оливковое
Соль‚ перец по вкусу
Приготовление:
Готовую гречневую кашу смешать с творогом и яйцом. Посолить‚ поперчить‚ всё тщательно перемешать. При желании добавить немного измельчённого чеснока.
Поджарить на сковороде, смазанной маслом, как обычные оладьи.
Подавать с зеленью или йогуртом.
4. Простые творожные оладьи
Калорийность на 100грамм: 130.55 ккал
Б/Ж/У - 10.56/10.56/10.56
Ингредиенты:
100 г обезжиренного творога
1 яйцо
90 г цельнозерновой муки (можно овсяную)
100 мл обезжиренного кефира
1/3 ч. л. соды
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Подавать лучше всего с фруктами и ягодами.
5. Диетические оладьи с капустой
Калорийность на 100грамм: 121.05 ккал
Б/Ж/У - 4.91/4.45/15.53
Ингредиенты:
250 г белокочанной капусты
1 яйцо
2 ст. л. манки
1 ст. л. цельнозерновой муки
соль, оливковое масло
Приготовление:
Капусту натереть на терке или измельчить блендером.
Смешать с яйцом, посолить, добавить муку и манку.
Тщательно перемешать.
Выпекать на сковороде, смазанной оливковым маслом, до золотого цвета с двух сторон.
6. Оладьи из печени
Калорийность на 100грамм: Ккал131.09 ккал
Б/Ж/У - 14.31/3.55/10.76
Ингредиенты:
250г печени
1 маленькая луковица
1 яйцо
1 ст.л. сметаны
1-2 ст.л. манки или овсяные хлопья
Приготовление:
Печень перемолоть, добавить лук, натертый на мелкой терке, сметану, манку и яйцо, предварительно взбитое вилочкой, соль и специи по вкусу. Если масса жидковата можно добавить чуть-чуть муки. Иногда вместо манки кладу овсяные хлопья тонкого помола.
Перемешать до однородности, у Вас должна получиться консистенция густой сметаны.
Разогреть сковороду, влить оливкового масла и беря столовой ложкой, полученную смесь выкладывать в виде овальных лепешечек. Быстро обжарить с двух сторон, в течении 5-7 минут, убавить огонь и протомить 3-5 минут под крышкой. Следите, чтобы печень не пережарилась, длительное время приготовления убьет всю нежность
7. Самые правильные оладьи на завтрак
Калорийность на 100грамм: 146.05 ккал
Б/Ж/У - 4.64/2.6/26.92
Ингредиенты:
3 средних банана
овсяные хлопья 100 г
молоко обезжиренное 50 мл
яйцо 1 шт.
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку при помощи блендера или кофемолки.
2. Разминаем бананы вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
8. Куриные оладьи с сыром
Калорийность на 100грамм: 138.82 ккал
Б/Ж/У - 17.83/3.99/6.89
Ингредиенты:
Куриное филе - 400 г
Твердый сыр - 60 г
Яйца - 2 шт.
Кефир - 100 г
Мука - 60 г
Петрушка, укроп и зеленый лук - по 2 веточки
Соль, специи по вкусу.
Приготовление:
1. Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке.
2. Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем.
3. Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.
4. Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-7 минут (на среднем огне).
5. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.
Мария Зимина