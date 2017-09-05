Низкокалорийные оладьи на любой вкус

Оладушки - самое любимое лакомство со времен детства. Но они могут нанести серьезный удар по твоей фигуре. Предлагаем приготовить низкокалорийные оладьи.

1. Банановые оладьи

Калорийность на 100грамм: 93.64 ккал

Б/Ж/У - 4.42/3.02/11.94

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2 банана

2 яйца

0,5 чайной ложки соды

сахарозаменитель и соль по вкусу

Приготовление:

Яйца взбить, добавить кефир, сахарозаменитель и соль, гашеную соду. Бананы растереть и тоже добавить в тесто. Затем всыпать муку, тесто должно получиться немного гуще, чем на обычные оладьи. Жарить банановые оладьи на среднем огне.

2. Морковно-овсяные оладьи на кефире

Калорийность на 100грамм: 202.98 ккал

Б/Ж/У - 8.47/4.37/32.68

Ингредиенты:

1 морковь

150 г обезжиренного кефира

250 г овсяной муки (молотых хлопьев)

1 яйцо

сода на кончике ножа

Приготовление:

Взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте соду, муку, перемешайте и можно печь.

3. Гречнево-творожный оладьи для самых стройных

Калорийность на 100грамм: 142.08 ккал

Б/Ж/У - 10.49/6.85/10.01

Ингредиенты:

Творог обезжиренный 100 г

Каша гречневая рассыпчатая 100 г

Яйцо 1 шт.

Масло оливковое

Соль‚ перец по вкусу

Приготовление:

Готовую гречневую кашу смешать с творогом и яйцом. Посолить‚ поперчить‚ всё тщательно перемешать. При желании добавить немного измельчённого чеснока.

Поджарить на сковороде, смазанной маслом, как обычные оладьи.

Подавать с зеленью или йогуртом.

4. Простые творожные оладьи

Калорийность на 100грамм: 130.55 ккал

Б/Ж/У - 10.56/10.56/10.56

Ингредиенты:

100 г обезжиренного творога

1 яйцо

90 г цельнозерновой муки (можно овсяную)

100 мл обезжиренного кефира

1/3 ч. л. соды

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Подавать лучше всего с фруктами и ягодами.

5. Диетические оладьи с капустой

Калорийность на 100грамм: 121.05 ккал

Б/Ж/У - 4.91/4.45/15.53

Ингредиенты:

250 г белокочанной капусты

1 яйцо

2 ст. л. манки

1 ст. л. цельнозерновой муки

соль, оливковое масло

Приготовление:

Капусту натереть на терке или измельчить блендером.

Смешать с яйцом, посолить, добавить муку и манку.

Тщательно перемешать.

Выпекать на сковороде, смазанной оливковым маслом, до золотого цвета с двух сторон.

6. Оладьи из печени

Калорийность на 100грамм: Ккал131.09 ккал

Б/Ж/У - 14.31/3.55/10.76

Ингредиенты:

250г печени

1 маленькая луковица

1 яйцо

1 ст.л. сметаны

1-2 ст.л. манки или овсяные хлопья

Приготовление:

Печень перемолоть, добавить лук, натертый на мелкой терке, сметану, манку и яйцо, предварительно взбитое вилочкой, соль и специи по вкусу. Если масса жидковата можно добавить чуть-чуть муки. Иногда вместо манки кладу овсяные хлопья тонкого помола.

Перемешать до однородности, у Вас должна получиться консистенция густой сметаны.

Разогреть сковороду, влить оливкового масла и беря столовой ложкой, полученную смесь выкладывать в виде овальных лепешечек. Быстро обжарить с двух сторон, в течении 5-7 минут, убавить огонь и протомить 3-5 минут под крышкой. Следите, чтобы печень не пережарилась, длительное время приготовления убьет всю нежность

7. Самые правильные оладьи на завтрак

Калорийность на 100грамм: 146.05 ккал

Б/Ж/У - 4.64/2.6/26.92

Ингредиенты:

3 средних банана

овсяные хлопья 100 г

молоко обезжиренное 50 мл

яйцо 1 шт.

Приготовление:

1. Измалываем хлопья в муку при помощи блендера или кофемолки.

2. Разминаем бананы вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.

3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто должно получиться как густая сметана.

4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.

8. Куриные оладьи с сыром

Калорийность на 100грамм: 138.82 ккал

Б/Ж/У - 17.83/3.99/6.89

Ингредиенты:

Куриное филе - 400 г

Твердый сыр - 60 г

Яйца - 2 шт.

Кефир - 100 г

Мука - 60 г

Петрушка, укроп и зеленый лук - по 2 веточки

Соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Куриное филе очень мелко нарезать, сыр также мелко нарезаем или натираем на крупной терке.

2. Взбиваем яйца и кефир, добавляем курицу и сыр, постепенно вводим в тесто муку, перемешиваем.

3. Добавляем мелко нашинкованную зелень, солим и перчим по вкусу.

4. Разогреваем сковороду (жарить оладьи лучше без масла, накрыв сковороду крышкой), наливаем получившуюся смесь на сковороду в виде небольших оладий. Жарим под крышкой с каждой стороны по 5-7 минут (на среднем огне).

5. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, украшаем овощами и горячими подаем на стол.

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Мария Зимина