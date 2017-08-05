Пирог заливной с черникой
Очень вкусный и очень простой в приготовлении пирог. Чернику можно заменить на любую другую ягоду.
Ингредиенты:
для теста:
яйцо 2 шт.
сахар 100 г
разрыхлитель 1,5 ч. л. (с горкой)
сливочное масло 120 г (растопить)
мука 350-400 г
для начинки:
черника 200-250 г
для заливки:
яйцо 2 шт.
сметана 180 г
сахар 100 г
мука 2 ст. л.
Приготовление:
Тесто: Замесить тесто, добавляя ингредиенты по одному. В последнюю очередь добавить муку порционно. Тесто должно получиться как мягкий пластилин. Убрать в холод на время приготовления заливки.
Заливка: Взбить яйца, добавить сметану, сахар, муку. Перемешать.
Тесто выложить в разъёмную форму(диаметром 23 см). Сделать донышко и высокие бортики (так как при выпекании они немного опустятся, чтобы заливка не вытекла).
Выложить ягоды и залить заливкой. Выпекать 25-35 мин.
Дать полностью остыть пирогу и только потом разрезать.Мария Зимина