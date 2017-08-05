Пирог заливной с черникой

Очень вкусный и очень простой в приготовлении пирог. Чернику можно заменить на любую другую ягоду.

Ингредиенты:

для теста:

яйцо 2 шт.

сахар 100 г

разрыхлитель 1,5 ч. л. (с горкой)

сливочное масло 120 г (растопить)

мука 350-400 г

для начинки:

черника 200-250 г

для заливки:

яйцо 2 шт.

сметана 180 г

сахар 100 г

мука 2 ст. л.

Приготовление:

Тесто: Замесить тесто, добавляя ингредиенты по одному. В последнюю очередь добавить муку порционно. Тесто должно получиться как мягкий пластилин. Убрать в холод на время приготовления заливки.

Заливка: Взбить яйца, добавить сметану, сахар, муку. Перемешать.

Тесто выложить в разъёмную форму(диаметром 23 см). Сделать донышко и высокие бортики (так как при выпекании они немного опустятся, чтобы заливка не вытекла).

Выложить ягоды и залить заливкой. Выпекать 25-35 мин.

Дать полностью остыть пирогу и только потом разрезать.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина