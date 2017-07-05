Картофельные палочки с сыром
Это блюдо не для тех, кто следит за фигурой, но ведь иногда можно побаловать себя простыми вкусностями. Картофельные палочки с сыром - закусочное блюдо, которое не требует больших финансовых затрат.
Ингредиенты:
5 средних варёных картофелин
2 яйца
100 г панировочных сухарей
100 г твёрдого сыра
2-3 ст. л муки
растительное масло (для жарки)
чёрный молотый перец, соль по вкусу
кориандр, куркума по желанию
Приготовление:
1. Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на тёрке или пропустить через мясорубку.
2. Добавить яйца, специи, соль, тщательно перемешать.
3. Добавить к полученной массе просеянную муку, перемешать. Основа для картофельных палочек готова.
4. Сыр нарезать "брусочками".
5. Влажными руками сформировать картофельные палочки, в середину положить сыр, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с 4-х сторон на растительном масле до образования золотистой корочки.
6. Подавать картофельные палочки можно горячими или тёплыми с вашим любимым соусом.Мария Зимина