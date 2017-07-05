Картофельные палочки с сыром

Это блюдо не для тех, кто следит за фигурой, но ведь иногда можно побаловать себя простыми вкусностями. Картофельные палочки с сыром - закусочное блюдо, которое не требует больших финансовых затрат.

Ингредиенты:

5 средних варёных картофелин

2 яйца

100 г панировочных сухарей

100 г твёрдого сыра

2-3 ст. л муки

растительное масло (для жарки)

чёрный молотый перец, соль по вкусу

кориандр, куркума по желанию

Приготовление:

1. Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на тёрке или пропустить через мясорубку.

2. Добавить яйца, специи, соль, тщательно перемешать.

3. Добавить к полученной массе просеянную муку, перемешать. Основа для картофельных палочек готова.

4. Сыр нарезать "брусочками".

5. Влажными руками сформировать картофельные палочки, в середину положить сыр, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с 4-х сторон на растительном масле до образования золотистой корочки.

6. Подавать картофельные палочки можно горячими или тёплыми с вашим любимым соусом.

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Мария Зимина