10 кулинарных подсказок для любителей итальянской кухни

Италия умудрилась распространить свою кухню по всему миру. И в Нью-Йорке, и в Китае, и в России и вообще повсюду едят, любят и нахваливают итальянскую пасту.

Предлагаем вашему вниманию десяток кулинарных секретов от итальянских шеф-поваров. Эти идеи пригодятся не только при приготовлении пасты и ризотто, они могут быть применены ко множеству повседневных блюд.

1. Не добавляйте сливки в карбонару

Все удивляются, как это итальянцы едят так много пасты и не толстеют. Это же сплошные углеводы! Секрет в том, что для повседневного рациона итальянцы выбирают самые простые рецепты, которые не содержат в своем составе ингредиентов с высоким процентом жирности — например, сливок.

Если вы большой поклонник карбонары, вам стоит освоить несколько вариантов приготовления этого блюда. В своем классическом варианте такая паста достаточно калорийная и тяжелая для желудка. Исключите сливки.

2. Выбирайте правильные макароны

Конечно, макароны должны быть из твердых сортов пшеницы. Они относятся к категории сложных углеводов и не вредят вашей фигуре, если есть их в умеренном количестве. Однако это не единственное правило, о котором стоит помнить, выбирая макароны.

Так, спагетти и другие тонкая длинная паста больше подходят для соусов на основе масла и рыбных начинок. А крупные макароны идеально дополнят более густые и наваристые соусы.

3. Добавляйте сыр вовремя

Даже в некоторых ресторанах итальянской кухни пасту посыпают сыром уже в самом финале. Это не совсем правильно. Итальянские шеф-повара советуют добавлять тертый сыр в пасту до соуса. Под действием горячих температур он расплавится и будет таять во рту, добавляя вашей пасте больше изысканности и насыщенного вкуса.

4. Не торопитесь с курицей

Если для приготовления пасты потребовалась нежная курочка, то запекайте её при средней температуре. Пусть вы потратите на это чуть больше времени, зато курица прожарится равномерно, а мясо останется нежным. Увеличивайте температуру лишь на финальной стадии приготовления, чтобы мясо птицы стало аппетитно хрустящим.

5. Свяжите говядину

Нет, это не шутка. Просто говядина прожарится так гораздо лучше. Ниточки не оставляют практически никаких следов, а мясо не теряет форму и остается нежным. Насыщенный вкус говядины в вашей пасте определенно стоит того, чтобы воспользоваться этим советом.

6. Не пренебрегайте целой рыбой

Средиземноморская кухня славится большим количеством блюд из рыбы. Многих пугает перспектива готовить целую тушку и подавать ее в таком виде к столу. Однако это заблуждение не имеет ничего общего с реальным положением дел. Например, запеченный с лимоном и зеленью сибас просто фантастически будет смотреться на вашем обеденном столе.

7. Пусть вам не мешают запахи

Многие не хотят готовить рыбу из-за ее запаха, который быстро распространяется по всей кухне и не только. Однако это не должно встать у вас на пути. Есть несколько секретов, которые помогут избавиться от рыбного запаха. Например, выложите несколько кубиков сахара в центр блюда и подожгите его. Или другой способ: смажьте края сковороды или сотейника солью и влейте в посуду ½ стакана уксуса. Доведите его до кипения — и запаха как не бывало.

8. Не трогайте креветки раньше времени

Как правило, креветки разделывают до приготовления. Попробуйте пойти другим путем и делать это тогда, когда блюдо будет уже готово. Так вы сохраните их потрясающий ароматный шлейф.

9. Не мучьте баклажаны

Многие итальянские рецепты пасты содержат в списке ингредиентов баклажаны. Мы их очень любим, но так с ними мучимся, пытаясь избавиться от горечи, которая способна испортить вкус блюда. Забудьте! Современные сорта баклажанов практически не горчат. Вовсе не нужно колдовать над ними, потому что риск, что вы останетесь без ужина, отсутствует.

10. Не бойтесь готовить ризотто

Выбирайте правильный рис для ризотто — он должен быть среднезерный. Это например, Арборио, Карнароли, Виалоне нано. Именно они отвечают в этом блюде за восхитительную кремовую текстуру.

Кроме того, не забывайте сперва слегка обжарить рис в небольшом количестве масла и лишь затем добавляйте горячий бульон. Этот, казалось бы, незначительный лайфхак спасает все блюдо.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина