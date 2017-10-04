Аджика: рецепты на любой вкус

Аджика - универсальная, вкусная приправа. Она придает блюдам пикантный вкус и улучшает пищеварение.

Рецепт №1

5 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 16 штук горького перца, 300 г чеснока, 0,5 кг хрена, 1 стак. соли, 2 стак. уксуса, 2 стак. сахара. Все перемолоть на мясорубке, включая семечки из перца (в нем обрезаются только хвостики и внутри он не вычищается), добавить сахар, соль, уксус, дать постоять минут 50, разлить по бутылкам. Кипятить не нужно. Хранится хорошо в бутылках без холодильника.

Рецепт №2

200 г чеснока, 4 палочки хрена, 2 пучка петрушки, 2 пучка укропа, 10 сладких перцев, 20 горьких перцев, 2 кг помидоров, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. соли, 1 стак. уксуса. Пропустить через мясорубку с мелкой решеткой, добавить соль, сахар. Дать постоять в посуде 2-3 дня, потом добавить уксус, хорошо перемешать и разложить по банкам.

Рецепт №3

5 кг помидоров, 2 кг яблок, 2 кг моркови, 2 кг сладкого перца, 300 г горького перца, 300 г чеснока, 1 л раст. масла, 2-3 ст. л. соли. Все пропустить через мясорубку, добавить соль, масло и варить 2 часа. Закрывать в стерилизованные банки.

Рецепт №4

5 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 5-10 шт.горького перца, 0,5 кг лука, 0,5 л раст. масла, 5-7 головок чеснока, соль. Все пропустить через мясорубку и варить 2 часа.

Рецепт №5

5 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 0,5 кг хрена, 300 г чеснока, 16 штук горького перца, 2 стак. уксуса, 2 стак. сахара, 1 стак. соли. Внутренность перца не вычищать, удалить только зеленые хвостики, а семена оставить. Все пропустить через мясорубку, добавить уксус, сахар и соль. Дать постоять 50 минут, потом разлить в чистую посуду. Варить не надо, хранить без холодильника.

Рецепт №6

2,5 кг помидоров, 1 кг яблок (антоновка), 1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 1 стак. сахара, 1 стак. раст. масла, 3 стручка горького перца, 200 г измельченного чеснока, соль. Помидоры, яблоки, морковь и сладкий перец пропустить через мясорубку с мелкой решеткой и кипятить 1 час. После кипячения добавить сахар, подсолнечное масло, горький перец, чеснок и соль. Не кипятить, только довести до кипения. Горького перца можно положить больше или меньше (по вкусу).

Рецепт №7

5 кг спелых помидоров, 5-6 головок чеснока, 100 г соли, 1 острый перец, 6 больших корней хрена, сладкий перец. Все пропустить через мясорубку, размешать и разложить по емкостям, хранить в холодильнике.

Рецепт №8

1 л перемолотых на мясорубке помидоров, 1 стак. чесночных долек, 1-2 ст. л. соли. Перемолотые и посоленные помидоры с чесноком выдержать пару часов, чтобы соль разошлась, не забывая перемешать хотя бы пару раз, и разлить в стерилизованные банки.

Рецепт №9

1 кг сладкого перца, 250 г острого перца, 250 г чеснока, 250 г укропа, 250 г зелени петрушки, 250 г соли. Все ингредиенты пропустить через мясорубку. Перемешать с солью, аджика готова.

Рецепт №10

1 кг моpкови, 1 кг сладкого пеpца, 1 кг яблок (Антоновка), 4 кг помидоp, 0,5 стак. соли, 2 стак. очищенного чеснока, 1,5 стак. раст. масла, 2-3 стpучка гоpького пеpца. Все натеpеть на теpке или пpопустить чеpез мясоpубку. Ваpить 30-40 мин. и закpыть в банки. Чеснока и гоpького пеpца можно положить больше или меньше - по вкусу.

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Мария Зимина